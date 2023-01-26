Втекли з позицій. Окупанти скаржаться на відмови солдатів виконувати накази (перехват)
Нові російські військові прибувши на позиції відмовились виконувати наказ та втекли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
"Ось вони звідти з*бались, не хочуть виконувати бойове завдання", - скаржиться старший військовий на витівку новоприбулих окупантів.
Військовий РФ доповідає командуванню про невиконання підлеглими бойової задачі та озвучує своє бачення покарання для них:
"Як я думаю? Створити їх бойове завдання на ранок, й записати на відео... вони відмовляються виконувати - забрати зброю й відправити їх до вас туди... і під трибунал", - говорить окупант.
Його колега з ним погодився, зазначаючи, що невдовзі ще прийдуть нові військові.
Нагадаємо, під час одного з перехоплень, дружина російського окупанта поскаржилась на те, що командування не забезпечує своїх підлеглих.
Раніше РБК-Україна повідомляло, як окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.
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