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Втекли з позицій. Окупанти скаржаться на відмови солдатів виконувати накази (перехват)

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Росія, Четвер 26 січня 2023 18:39
Втекли з позицій. Окупанти скаржаться на відмови солдатів виконувати накази (перехват) Фото: новоприбулі росіяни відмовились виконувати наказ та втекли з позицій (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Нові російські військові прибувши на позиції відмовились виконувати наказ та втекли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Ось вони звідти з*бались, не хочуть виконувати бойове завдання", - скаржиться старший військовий на витівку новоприбулих окупантів.

Військовий РФ доповідає командуванню про невиконання підлеглими бойової задачі та озвучує своє бачення покарання для них:

"Як я думаю? Створити їх бойове завдання на ранок, й записати на відео... вони відмовляються виконувати - забрати зброю й відправити їх до вас туди... і під трибунал", - говорить окупант.

Його колега з ним погодився, зазначаючи, що невдовзі ще прийдуть нові військові.

Нагадаємо, під час одного з перехоплень, дружина російського окупанта поскаржилась на те, що командування не забезпечує своїх підлеглих.

Раніше РБК-Україна повідомляло, як окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.

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