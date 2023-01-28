"Я проклял, что сюда приехал". Оккупант жалуется на большие потери в подразделении, - ГУР
Военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ пожаловался товарищу на потери среди личного состава и панические настроения вновь прибывших бойцов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Привезли 30 солдат, из них в живых осталось 10", - заявил оккупант.
Также он рассказал, что увидел много страшных вещей и уже успел себя проклясть за поездку на войну в Украину. По его словам, за все время, пока россияне находятся на позициях, обстрелы каждый день.
"Мы пока стоим на месте, просто на месте. Когда лагерь разбомбили, я за день, за один раз мог трижды умереть", - посетовал россиянин.
Военный рассказал, что они живут в лесу в землянках с натянутыми тентами. Также мобилизованные пока сидели на учениях в РФ через 2 месяца успели спиться. Их сначала отправляют в Белгород, а затем на позиции. Также россиянин заявил, что у него почти нет денег, но радуется, что после войны с него снимут судимости.
Напомним, что российский военнослужащий позвонил товарищу и пожаловался, что в армии не хватает солдат. Командование начало набирать заключенных.
Новые российские военные прибывшие на позиции отказались выполнять приказ и скрылись.
Ранее РБК-Украина сообщало, как оккупант пожаловался знакомому, что в новогодних взрывах в Макеевке виновно руководство российской армии, разместившее военных слишком близко к линии фронта.
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