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З людьми поганенько. Росіяни починають вербувати в'язнів і в армію (перехоплення)

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Росія, П'ятниця 27 січня 2023 18:42
З людьми поганенько. Росіяни починають вербувати в'язнів і в армію (перехоплення) Фото: росіянин поскаржився товаришу, що на війну беруть ув'язнених (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовослужбовець зателефонував товарашу і поскаржився що в армії не вистачає солдатів. Командування почало набирати ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

За словами окупанта, в російській армії зараз досить складна ситуація з солдатами. Тому на службу почали набирати ув'язнених.

"З людьми зараз погано. Ми зараз з зонами починаємо працювати, звідти будемо брати людей. Вже чоловік 16 поговорили, тих, кого будемо забирати. Але там чоловік 50 мабуть", - розповідає він.

Раніше повідомлялось, що нові російські військові прибувши на позиції відмовились виконувати наказ та втекли.

Нагадаємо, під час одного з перехоплень, дружина російського окупанта поскаржилась на те, що командування не забезпечує своїх підлеглих.

Раніше РБК-Україна повідомляло, як окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.

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