"Я поділяю вашу тривогу". Лісовий зробив невтішну заяву щодо старшокласників

Лісовий зазначив, що така тенденція викликає серйозні тривоги, а також зауважив, що за кордон виїзджає велика кількість хлопців-старшокласників.

"Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами", - сказав він.

Наразі Міністерство шукає шляхи, як спонукати молодь залишатися в країні, одним із яких є пропозиція якісної професійної та вищої освіти.

Міністр також підкреслив, що західна освіта часто міфологізується, і ті університети, до яких вступає українська молодь, на його думку, не завжди перевершують вітчизняні регіональні заклади по якості освіти.

Шкільна освіта для українців за кордоном

Українські школярі, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, отримують освіту різними шляхами залежно від країни перебування:

Інтеграція в місцеві школи: у багатьох країнах (наприклад, Польща, Німеччина, Чехія) українських дітей інтегрують у місцеві навчальні заклади. Їм надають додаткову підтримку у вивченні мови країни перебування, а також можливість отримувати освіту на рівні з місцевими учнями. Українські онлайн-школи: багато українських учнів продовжують навчання в українських школах через онлайн-платформи. Міністерство освіти і науки України запустило проєкти для дистанційного навчання, що дозволяє учням продовжувати навчання за українською програмою. Адаптаційні програми: У деяких країнах створено спеціальні класи для українських школярів, де вони вивчають місцеву мову та основні предмети, адаптуючись до нових умов навчання.

Таким чином, діти отримують можливість продовжувати освіту в складних умовах війни, зберігаючи доступ до української навчальної програми або інтегруючись у місцеві системи. Однак наразі МОН України працює над тим, щоб українські школярі були зацікавлені у поверненні додому та отриманні віщої освіти у вищах країни.