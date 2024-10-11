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"Я разделяю вашу тревогу". Лисовой сделал неутешительное заявление в отношении старшеклассников

Фото: Оксен Лисовой (facebook.com oksenlisovyi)
Автор: Нина Еланская

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде выразил обеспокоенность тем, что значительное количество учеников 10-11 классов покидают Украину и уезжают за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания в YouTube народного депутата Алексея Гончаренко.

Лисовой отметил, что такая тенденция вызывает серьезные тревоги, а также отметил, что за границу выезжает большое количество мальчиков-старшеклассников.

"Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно мальчиков, уезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами", - сказал он.

Министерство ищет пути, как побудить молодежь оставаться в стране, одним из которых является предложение качественного профессионального и высшего образования.

Министр также подчеркнул, что западное образование часто мифологизируется, и те университеты, в которые поступает украинская молодежь, по его мнению, не всегда превосходят отечественные региональные учреждения по качеству образования.

Школьное образование для украинцев за границей

Украинские школьники, выехавшие за границу из-за полномасштабного вторжения России, получают образование разными путями в зависимости от страны пребывания:

  1. Интеграция в местные школы: во многих странах (например, Польша, Германия, Чехия) украинских детей интегрируют в местные учебные заведения. Им предоставляется дополнительная поддержка в изучении языка страны пребывания, а также возможность получать образование наравне с местными учениками.

  2. Украинские онлайн-школы: многие украинские ученики продолжают обучение в украинских школах через онлайн-платформы. Министерство образования и науки Украины запустило проекты для дистанционного обучения, что позволяет учащимся продолжать обучение по украинской программе.

  3. Адаптационные программы: В некоторых странах созданы специальные классы для украинских школьников, где они изучают местный язык и основные предметы, адаптируясь к новым условиям обучения.

Таким образом, дети получают возможность продолжать образование в сложных условиях войны, сохраняя доступ к украинской учебной программе или интегрируясь в местные системы. Однако МОН Украины работает над тем, чтобы украинские школьники были заинтересованы в возвращении домой и получении высшего образования в высших странах.

Напомним, что согласно недавнему исследованию, уменьшение дистанционного формата образования в школах помогло улучшить их успеваемость в обучении.

Также мы рассказывали о том, что украинским школьникам за границей придется выбирать то, в какой школе они будут учиться - иностранной или государственной.

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МОНШкола