Доведеться обирати? Чи зможуть українські діти за кордоном навчатися у двох школах одночасно

З наступного року українські діти, які навчаться за кордоном через війну Росії проти України, зможуть здобувати українську освіту дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Osvita.ua .

Зазначається, що з 1 вересня 2025 року діти, які перебувають за кордоном, матимуть можливість отримати українською освіту. Таким чином вони зможуть навчатися на сімейній, екстернатній формі та в дистанційних класах з українознавчим компонентом.

Водночас повідомляється, що одночасне навчання дитини за повною програмою в українській школі дистанційно та в іноземній школі очно з наступного навчального року не планують запроваджувати. Тож батькам доведеться обирати між двома системами освіти.

Навчання українських дітей за кордоном

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року багато дітей мали виїхати у безпечні країни. Інші держави активно допомагають українським дітям, які були змушені покинути свої домівки через війну. Ось кілька прикладів. Наприклад Польща, яка стала основним прихистком для українських дітей та їхніх сімей, забезпечує доступ до освіти, медичних послуг, соціальної підтримки та організовує спеціальні психологічні програми для дітей-біженців.

У Німеччині українські діти мають доступ до шкільної освіти, а також психологічної підтримки. Багато шкіл пропонують спеціальні інтеграційні програми, які допомагають дітям адаптуватися в новому середовищі. Франція надає українським дітям можливість навчатися у французьких школах, організовує мовні курси та інтеграційні програми. Також багато неурядових організацій проводять заходи для психологічної допомоги.

Водночас Канада підтримує українські родини через програми для біженців, надаючи доступ до освіти, медичних послуг та житла. Також діють спеціальні програми підтримки українських дітей. А в Італії багато шкіл адаптували свої навчальні програми для українських дітей, організовуючи мовні курси та соціальну підтримку. Дітям надається доступ до освіти на рівні з місцевими школярами.

Ці країни надають важливу підтримку українським дітям, допомагаючи їм адаптуватися до нових умов життя, навчання та відновлення після травмуючих подій війни.