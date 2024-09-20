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Українські школярі навчатимуться онлайн по-новому: що змінилося

Україна, Київ, П'ятниця 20 вересня 2024 20:31
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Українські школярі навчатимуться онлайн по-новому: що змінилося Фото: Навчання у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Платформа "Всеукраїнська школа онлайн" оновила інструменти для дистанційного та змішаного навчання учнів 5–11 класів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України у Facebook.

Учні можуть отримати доступ до відеоуроків, тестів та матеріалів для самостійної роботи з 18 основних предметів, таких як українська мова, математика, фізика, хімія, англійська мова та історія України.

Протягом року понад 120 фахівців працювали над удосконаленням контенту. В результаті створено 884 нових відеоуроків, а також оновлено 326 вже існуючих. З'явилися нові курси, серед яких:

  • кримськотатарська мова – інтегрований курс для учнів 5-6 класів
  • мовно-літературна галузь – курси української і зарубіжної літератури для 5-6 класів
  • основи здоров’я – курси для 7-9 класів
  • громадянська освіта – курс для 10 класу
  • технології – курси для 7-9 класів
  • українська і зарубіжна література – курси для 7-8 класів
  • соціальна і здоров’язбережувальна галузь – основи здоров’я для 5-6 класів

Для покращення залученості учнів впроваджено 3D-сцени та цифрові матеріали. Понад 1000 відеоуроків супроводжуються звукоописами для дітей із порушенням зору.

Запроваджено нові діагностичні тести для виявлення освітніх втрат, що допомагають учням отримувати автоматичні рекомендації, а вчителям – звіти з аналізом результатів класу. Окрім того, інтерфейс платформи адаптований до системи НМТ, щоб учні могли краще підготуватися до тестування.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Міністерство освіти і науки України затвердило нові зміни до Типової освітньої програми для учнів 5-9 класів, які набудуть чинності з наступного навчального року. Нові правила передбачають створення резерву годин, який можна буде перерозподіляти між різними освітніми галузями. Рішення щодо розподілу додаткових годин ухвалюватиме педагогічна рада, а фінансування збільшеного навантаження буде забезпечено з державного бюджету.

Також ми писали, що в Україні затвердили перелік територіальних громад за рівнем безпеки в системі освіти. До найбільш небезпечних регіонів віднесли громади Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей, а також території АР Крим. У цих зонах ризики враховуватимуться під час розробки освітніх політик, вибору місць для укриттів та планування повернення до очного навчання. Дуже високий рівень небезпеки спостерігається також у регіонах, що межують з Росією та Білоруссю.

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