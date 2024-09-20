Українські школярі навчатимуться онлайн по-новому: що змінилося

Платформа "Всеукраїнська школа онлайн" оновила інструменти для дистанційного та змішаного навчання учнів 5–11 класів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України у Facebook.

Учні можуть отримати доступ до відеоуроків, тестів та матеріалів для самостійної роботи з 18 основних предметів, таких як українська мова, математика, фізика, хімія, англійська мова та історія України.

Протягом року понад 120 фахівців працювали над удосконаленням контенту. В результаті створено 884 нових відеоуроків, а також оновлено 326 вже існуючих. З'явилися нові курси, серед яких:

кримськотатарська мова – інтегрований курс для учнів 5-6 класів

мовно-літературна галузь – курси української і зарубіжної літератури для 5-6 класів

основи здоров’я – курси для 7-9 класів

громадянська освіта – курс для 10 класу

технології – курси для 7-9 класів

українська і зарубіжна література – курси для 7-8 класів

соціальна і здоров’язбережувальна галузь – основи здоров’я для 5-6 класів

Для покращення залученості учнів впроваджено 3D-сцени та цифрові матеріали. Понад 1000 відеоуроків супроводжуються звукоописами для дітей із порушенням зору.

Запроваджено нові діагностичні тести для виявлення освітніх втрат, що допомагають учням отримувати автоматичні рекомендації, а вчителям – звіти з аналізом результатів класу. Окрім того, інтерфейс платформи адаптований до системи НМТ, щоб учні могли краще підготуватися до тестування.