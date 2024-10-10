Зменшення дистанційного навчання покращило результати навчання учнів: результати дослідження

За результатами Другого етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості освіти, проведеного в умовах воєнного стану, деякі школярі показали кращі результати навчання. Однак в інших показники погіршилися.

Дослідження проводилося у травні 2024 року методом тестування учнів 6-х та 8-х класів у різних регіонах України.

Зазначається, що шестикласники показали незначне покращення в успішності з математики та української мови, тоді як результати восьмикласників, особливо з математики, погіршилися.

За словами Руслана Гурака, голови Державної служби якості освіти України, в умовах повномасштабної війни учителям вдалося зберегти мотивацію дітей до навчання.

"У другий рік дослідження очікували відстежити ймовірні зміни в результатах навчання українських учнів. Втім з’ясувалося, що тести виконані майже так само, як минулого року - на "середньому" рівні. Хоча є деякі тенденції й до зростання. Знову підтверджено прямий зв’язок між якістю викладання навчального предмета й успішністю учнів та учениць, як і те, що в умовах повномасштабної війни вчителі змогли побудувати освітній процес так, щоб діти не втратили мотивації та снаги до навчання", - додав він.

Однак повідомляється, що регіональні відмінності залишаються суттєвими: учні зі східних і північних регіонів продемонстрували зниження результатів порівняно з високими показниками учнів з Києва.

Зазначається, що однією з причин покращення результатів навчання серед шестикласників є повернення до очного формату освіти. Однак для учнів, що продовжують навчатися у змішаному або у дистанційному форматі, показники успішності залишаються на низькому рівні.

За останній рік частка дистанційного формату зменшилася з 39% (в попередньому навчальному році) до 24%.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий додав, що цифровізація освіти та робота з даними є ключовими для покращення управлінських рішень у сфері освіти.

"Ми зараз фундаментально переглядаємо роботу з даними та цифровізуємо освіту. Важливо, щоб ті дані, які ми використовуємо для ухвалення управлінських рішень, відображали реальний стан справ", - повідомив він.

За результатами дослідження, учні менш успішно впоралися із завданнями когнітивних вимірів "Застосування" і "Міркування". Повідомляється, що діти з Києва та інших міст показали вищі результати порівняно з їхніми однолітками із сільських шкіл.

Також зазначається, що сприяють успішності учнів добре володіння ІТ-навичками і практика самонавчання.

"Наш час показав однозначно, що школа - це не тільки стіни. Людина зі спроможністю, суб’єктна людина ефективніша, ніж людина з набутими, але насправді тимчасовими знаннями. Презентовані результати - це більше оцінка системі освіти, тому, що вона робить з дітьми. Тому важливо не зупинятися, а йти далі з аналізом отриманих даних, визначити, за що саме відповідальна держава, а за що - школа", - зауважив Олександр Саврук, декан Києво-Могилянської бізнес-школи.

Він додав, що на рівні громад можна докласти до 80-90% зусиль більше для покращення освіти.

Дослідження було проведене завдяки підтримці Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та фінансуванню Глобального партнерства в галузі освіти (GPE), а також Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ) через Німецький банк розвитку (KFW).