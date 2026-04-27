"Я не пе*офіл": Трамп відкинув твердження, яке було в маніфесті стрілка на вечері

Під час бесіди ведуча зазначила, що в так званому маніфесті стрілець міг натякати на проти. Зокрема, він писав: "Чиновники адміністрації - це мішені... Я більше не готовий дозволити пе*офілу, ґвалтівнику і зраднику заплямувати мої руки своїми злочинами" (мова фактично про його зв'язки з Джеффрі Епштейном).

На запитання Трампу, яка в нього реакція на це, він сказав наступне:

"Я чекав, коли ви це голосите, бо знав, що прочитаєте, адже ви... жахливі люди. Так, він це написав. Я... я не ґвалтівник, я нікого не ґвалтував", - сказав Трамп.

На уточнювальне запитання, чи думає президент, що стрілок має його, американський лідер продовжив свою відповідь:

"Я не пе*офіл. Вибачте. Я не пе*офіл. Ви читали цю нісенітницю від якоїсь хворої людини? Мене пов'язували з усім, що не має до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали. Ваші друзі по інший бік барикад були замішані, скажімо, у справах Епштейна або інших подібних речах. Але я сказав собі: "Знаєте, я дам це інтерв'ю". Я читав маніфест. Знаєте, він хвора людина. Але вам має бути соромно за те, що ви це читаєте, тому що я не такий", - сказав Трамп.

Коли ведуча з повагою до президента підкреслила, що це були слова стрілка, Трамп натякнув на завершення інтерв'ю.

"Вам не слід було читати це в програмі "60 хвилин". Ви ганьба. Але продовжуйте. Давайте закінчимо інтерв'ю", - заявив глава Білого дому.

Також Трамп сказав, що не знає, чи був він мішенню стрілка, але зазначив, що щонайменше йому "це здалося".