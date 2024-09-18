"Я в паніці. Будь ласка, рятуйте": як і чому індійці воюють за Росію

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Чому дехто з індійців пішов воювати за РФ

За словами декого з індійських солдатів, до лав російської армії їх здебільшого "заманювали". Станом на зараз відомо про 91 індійця, залученого до повномасштабної війни в Україні.

Більшість цих людей - з бідних родин, тож коли агенти РФ пропонували їм роботу з чималими заробітками, вони погоджувались.

Декому обіцяли також, що вони стануть "помічниками" в російській армії. Натомість людей відправляли в зону бойових дій на території України практично без будь-якого військового вишколу.

Більшість новобранців віком від 19 до 35 років агенти РФ "наймали" в Індії, Дубаї (ОАЕ), або ж і в самій Росії. При цьому їхні контракти складалися російською мовою, яку вони не розуміли (проте документи підписували - в надії отримати кращі можливості).

"Процес був дуже швидким - лише кілька підписів і фотографій, і ми були (в армії, - Ред.), - розповів ошуканий електрик із Раджастану Суніл Карва.

Ще один індієць - Раджа Патхан - потрапив до російської армії після того, як консультант з питань освіти обманом змусив його вступити до неіснуючого коледжу.

"Коли я прийшов туди, я побачив банери про набір в армію. На той час я витратив стільки часу та грошей, що все одно вирішив приєднатися", - зізнався чоловік.

Тим часом індійська влада заявляє, що 19 осіб були заарештовані "за торгівлю людьми". Своїх жертв агенти Кремля вербували, зокрема, у соцмережах, через місцеві компанії, навіть через туристичні фірми.

Чи відпускають індійців з російської армії додому

Станом на зараз офіційно відомо про щонайменше дев'ятьох загиблих на війні в Україні індійців.

На початку липня 2024 року індійський прем'єр Нарендра Моді відвідав РФ і зустрівся з Путіним, щоб "переконати його припинити війну та звільнити з лав російської армії завербованих туди індійців". Адже відпускають його співвітчизників вельми неохоче.

Декому звільнитися з армії РФ допоміг "співчутливий російський командир", іншим - незадовільний стан здоров'я або ж інші "хитрощі".

Влада Індії досі наполягає на якнайшвидшій демобілізації своїх громадян та звільненні їх з лав російської армії. Минулого тижня повідомлялося, нібито РФ відпустила "десятки" індійців.

За деякими даними, йдеться про 45 звільнених з армії РФ громадян Індії. Деякі благополучно повернулися додому, дехто - досі в дорозі. Є й ті, хто залишився на території країни-агресора, щоб допомагати співвітчизникам і сприяти звільненню своїх побратимів.

Як індійцям воюється в лавах росіян

За словами індійців, яким вдалося вирватись з російської армії, війна в Україні дуже страшна. Людей лякають брак воєнної підготовки, смерть побратимів, ставлення до них командування.

"Я в паніці. Я не впевнений, чи повернуся безпечно, чи в коробці. Будь ласка, врятуй мене", - писав BBC з передової один з індійських солдатів Урген Таманг, якому згодом таки вдалося звільнитися.

"Я не можу повірити, що я вийшов звідти", - зізнався журналістам Суніл Карва описуючи реальні сцени смертей та руйнувань, страждання знайомого з сусіднього села (якого поранили на полі бою та повернули на передову через 15 днів, внаслідок чого його паралізувало), а також інші жахи війни.

Мохаммад Суф'ян з південного штату Телангана повернувся додому 12 вересня разом із п'ятьма іншими чоловіками, проте навіть перебуваючи в безпеці, він досі не може оговтатись від усього, що пережив під час служби.

"Там було небагато відпочинку. І на початку я не міг розмовляти з родиною 25 днів", - розповів чоловік.

Він зізнався, що найстрашніший момент був у лютому, коли його друг і побратим Хеміль Мангукій (індієць зі штату Гуджарат) загинув просто поруч.

"Він був лише за 15 метрів від мене. Копав траншею під Кринками (у Херсоні, - Ред.), коли впала ракета... Я своїми руками поклав його труп у вантажівку... Побачивши мертве тіло мого друга, я ні на що не мав сил", - пригадав чоловік.

Мешканець контрольованого Індією Кашміру Азад Юсуф Кумар (який входив до групи Мохаммада Суф'яна) наголосив, що його повернення додому - це диво.

"В одну мить ви копаєте траншею, а наступної - падає артилерія та спалює все. Усе було справою удачі", - уточнив чоловік.

Він розповів також, як помилково прострелив собі ногу під час тренування.

"Мій командир постійно казав: використовуйте праву руку, щоб стріляти, використовуйте ліву руку, щоб стріляти, стріляйте зверху, стріляйте вниз... Я ніколи не торкався пістолета. Було дуже холодно, і з пістолетом у лівій руці я зрештою прострелив собі ногу", - пригадав Азад Юсуф Кумар.

Після цього командир звинуватив його в навмисному травмуванні, що стало на заваді поїздці на передову.

"Але мені пощастило, що я не пішов воювати. Четверо чоловіків з мого табору загинули під час того нападу. Я міг бути одним із них", - підсумував індієць.