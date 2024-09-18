"Я в панике. Пожалуйста, спасайте": как и почему индийцы воюют за Россию

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Почему некоторые из индийцев пошли воевать за РФ

По словам некоторых из индийских солдат, в ряды российской армии их в основном "заманивали". На сегодняшний день известно о 91 индийце, вовлеченном в полномасштабную войну в Украине.

Большинство этих людей - из бедных семей, поэтому, когда агенты РФ предлагали им работу с немалыми заработками, они соглашались.

Некоторым обещали также, что они станут "помощниками" в российской армии. Вместо этого людей отправляли в зону боевых действий на территории Украины практически без какой-либо военной подготовки.

Большинство новобранцев в возрасте от 19 до 35 лет агенты РФ "нанимали" в Индии, Дубае (ОАЭ), или же и в самой России. При этом их контракты составлялись на российском языке, который они не понимали (однако документы подписывали - в надежде получить лучшие возможности).

"Процесс был очень быстрым - лишь несколько подписей и фотографий, и мы были (в армии, - Ред.), - рассказал обманутый электрик из Раджастана Сунил Карва.

Еще один индиец - Раджа Патхан - попал в российскую армию после того, как консультант по вопросам образования обманом заставил его поступить в несуществующий колледж.

"Когда я пришел туда, я увидел баннеры о наборе в армию. К тому времени я потратил столько времени и денег, что все равно решил присоединиться", - признался мужчина.

Тем временем индийские власти заявляют, что 19 человек были арестованы "за торговлю людьми". Своих жертв агенты Кремля вербовали, в частности, в соцсетях, через местные компании, даже через туристические фирмы.

Отпускают ли индийцев из российской армии домой

По состоянию на сейчас официально известно о по меньшей мере девяти погибших на войне в Украине индийцах.

В начале июля 2024 года индийский премьер Нарендра Моди посетил РФ и встретился с Путиным, чтобы "убедить его прекратить войну и освободить из рядов российской армии завербованных туда индийцев". Ведь отпускают его соотечественников очень неохотно.

Некоторым уволиться из армии РФ помог "участливый российский командир", другим - неудовлетворительное состояние здоровья или другие "ухищрения".

Власти Индии до сих пор настаивают на скорейшей демобилизации своих граждан и освобождении их из рядов российской армии. На прошлой неделе сообщалось, что РФ отпустила "десятки" индийцев.

По некоторым данным, речь идет о 45 уволенных из армии РФ гражданах Индии. Некоторые благополучно вернулись домой, некоторые - до сих пор в пути. Есть и те, кто остался территории страны-агрессора, чтобы помогать соотечественникам и способствовать освобождению своих побратимов.

Как индийцам воюется в рядах россиян

По словам индийцев, которым удалось вырваться из российской армии, война в Украине очень страшная. Людей пугают нехватка военной подготовки, смерть побратимов, отношение к ним командования.

"Я в панике. Я не уверен, вернусь ли безопасно, или в коробке. Пожалуйста, спасите меня", - писал BBC с передовой один из индийских солдат Урген Таманг, которому впоследствии удалось все же уволиться.

"Я не могу поверить, что я вышел оттуда", - признался журналистам Сунил Карва описывая реальные сцены смертей и разрушений, страдания знакомого из соседнего села (которого ранили на поле боя и вернули на передовую через 15 дней, в результате чего его парализовало), а также другие ужасы войны.

Мохаммад Суфьян из южного штата Телангана вернулся домой 12 сентября вместе с пятью другими мужчинами, однако даже в безопасности он до сих пор не может оправиться от всего, что пережил во время службы.

"Там было немного отдыха. И в начале я не мог разговаривать с семьей 25 дней", - рассказал мужчина.

Он признался, что самый страшный момент был в феврале, когда его друг и побратим Хемиль Мангукий (индиец из штата Гуджарат) погиб прямо рядом с ним.

"Он был всего в 15 метрах от меня. Копал траншею под Крынками (в Херсоне, - Ред.), когда упала ракета... Я своими руками положил его труп в грузовик... Увидев мертвое тело моего друга, я ни на что не имел сил", - вспомнил мужчина.

Житель контролируемого Индией Кашмира Азад Юсуф Кумар (входивший в группу Мохаммада Суфьяна) подчеркнул, что его возвращение домой - это чудо.

"В одно мгновение вы копаете траншею, а в следующую - падает артиллерия и сжигает все. Все было делом удачи", - уточнил мужчина.

Он также рассказал, как по ошибке прострелил себе ногу во время тренировки.

"Мой командир постоянно говорил: используйте правую руку, чтобы стрелять, используйте левую руку, чтобы стрелять, стреляйте сверху, стреляйте вниз... Я никогда не прикасался к пистолету. Было очень холодно, и с пистолетом в левой руке я в конце концов прострелил себе ногу", - вспомнил Азад Юсуф Кумар.

После этого командир обвинил его в умышленном травмировании, которое помешало поездке на передовую.

"Но мне повезло, что я не пошел воевать. Четверо мужчин из моего лагеря погибли во время нападения. Я мог быть одним из них", - подытожил индиец.