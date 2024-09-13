Індія забрала з Росії 45 своїх громадян, які були завербовані на війну в Україну
Індія звільнила 45 громадян, які були завербовані Росією на війну проти України. ЩЕ близько 50 - досі залишаються в російському війську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.
За даними ЗМІ, наразі Індія працює над тим, аби повернути всіх завербованих індійців додому. Зокрема, на початку липня премʼєр Індії Нарендра Моді обговорював звільнення з армії РФ усіх індійців з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
Росія проводить зачну кампанію з того, аби заманити російської армії громадян інших країн. Зокрема, в Індії через соціальні мережі та місцевих агентів пропонували роботу або вступ до "приватних університетів". Однак коли ті прибули до Росії, у них забрали паспорти і відправили на фронт проти України.
За даними NDTV, Росія вже завербувала близько сотні індійців, для участі у війні в Україні. Вже відомо, що чотири з них загинули на фронті. В Індії поліція заарештувала щонайменше чотирьох людей, причетних до мобілізації в армію РФ.
Вербування індійців Росією
У червні, стало відомо про загибель двох індійців у російській армії. Після цього Нью-Делі вимагав від Кремля повернути завербованих громадян.
Як писало агентство Reuters, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до Москви прагнув добитися якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії.
Крім того, окрім індійців, Росія також намагалася вербувати сербів та українців, які проживають на окупованих територіях.
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