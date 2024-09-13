Індія звільнила 45 громадян, які були завербовані Росією на війну проти України. ЩЕ близько 50 - досі залишаються в російському війську.

За даними ЗМІ, наразі Індія працює над тим, аби повернути всіх завербованих індійців додому. Зокрема, на початку липня премʼєр Індії Нарендра Моді обговорював звільнення з армії РФ усіх індійців з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Росія проводить зачну кампанію з того, аби заманити російської армії громадян інших країн. Зокрема, в Індії через соціальні мережі та місцевих агентів пропонували роботу або вступ до "приватних університетів". Однак коли ті прибули до Росії, у них забрали паспорти і відправили на фронт проти України.

За даними NDTV, Росія вже завербувала близько сотні індійців, для участі у війні в Україні. Вже відомо, що чотири з них загинули на фронті. В Індії поліція заарештувала щонайменше чотирьох людей, причетних до мобілізації в армію РФ.