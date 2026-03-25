"Вміємо діяти в тилу": посол Ізраїлю не виключив наземну операцію в Ірані

14:20 25.03.2026 Ср
Ізраїльтяни вміють діяти в тилу ворога
aimg Ірина Глухова aimg Мілан Лєліч
"Вміємо діяти в тилу": посол Ізраїлю не виключив наземну операцію в Ірані Фото: посол Ізраїлю не виключив наземну операцію в Ірані (Getty Images)

У разі наземної операції військ США проти Ірану не виключається й участь Ізраїлю, адже ізраїльські сили вміють діяти в тилу ворога.

Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також: Бажання Трампа швидше завершити війну проти Ірану диктує нові умови для Ізраїлю

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності наземної операції, дипломат зазначив: "Я б не став нічого виключати".

На уточнення щодо можливої участі Ізраїлю Бродський підкреслив, що країна не може претендувати на масштабну участь через свої розміри, однак теоретично такий сценарій можливий.

"Дивлячись що називати участю. Я б не став нічого виключати, жодних можливостей. Ізраїль - невелика країна, ми, звісно, не можемо претендувати на серйозну участь, але теоретично... Ізраїльтяни вміють діяти в тилу ворога. Тож теоретично я б не став цього виключати", - зазначив він.

У цьому ж інтерв’ю Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль готовий діяти самостійно у війні проти Ірану, якщо президент США Дональд Трамп вирішить укласти угоду з Тегераном.

За його словами, Ізраїль завершить операцію після досягнення поставлених цілей.

Дипломат зазначив, що цілі Ізраїлю загалом збігаються з американськими, хоча можуть бути вужчими.

Він також назвав дві ключові цілі війни - знищення ядерної програми Ірану та його ракетного потенціалу на десятиліття.

Повне інтерв’ю про війну, яка безпосередньо зачіпає і Україну, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Штрафи за паркування тепер будуть у "Дії": у яких містах вже працює сервіс
Штрафи за паркування тепер будуть у "Дії": у яких містах вже працює сервіс
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою