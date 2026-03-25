"Умеем действовать в тылу": посол Израиля не исключил наземную операцию в Иране

14:20 25.03.2026 Ср
Израильтяне умеют действовать в тылу врага
aimg Ірина Глухова aimg Милан Лелич
Фото: посол Израиля не исключил наземную операцию в Иране (Getty Images)

В случае наземной операции войск США против Ирана не исключается и участие Израиля, ведь израильские силы умеют действовать в тылу врага.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.

Читайте также: Желание Трампа быстрее завершить войну против Ирана диктует новые условия для Израиля

Отвечая на вопрос о вероятности наземной операции, дипломат отметил: "Я бы не стал ничего исключать".

На уточнение относительно возможного участия Израиля Бродский подчеркнул, что страна не может претендовать на масштабное участие из-за своих размеров, однако теоретически такой сценарий возможен.

"Смотря что называть участием. Я бы не стал ничего исключать, никаких возможностей. Израиль - небольшая страна, мы, конечно, не можем претендовать на серьезное участие, но теоретически... Израильтяне умеют действовать в тылу врага. Поэтому теоретически я бы не стал этого исключать", - отметил он.

В этом же интервью Михаэль Бродский заявил, что Израиль готов действовать самостоятельно в войне против Ирана, если президент США Дональд Трамп решит заключить сделку с Тегераном.

По его словам, Израиль завершит операцию после достижения поставленных целей.

Дипломат отметил, что цели Израиля в целом совпадают с американскими, хотя могут быть более узкими.

Он также назвал две ключевые цели войны - уничтожение ядерной программы Ирана и его ракетного потенциала на десятилетия.

Полное интервью о войне, которая непосредственно затрагивает и Украину, читайте в материале РБК-Украина.

Штрафы за парковку теперь будут в "Дії": в каких городах уже работает сервис
