"Умеем действовать в тылу": посол Израиля не исключил наземную операцию в Иране

В случае наземной операции войск США против Ирана не исключается и участие Израиля, ведь израильские силы умеют действовать в тылу врага.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина .

Отвечая на вопрос о вероятности наземной операции, дипломат отметил: "Я бы не стал ничего исключать".

На уточнение относительно возможного участия Израиля Бродский подчеркнул, что страна не может претендовать на масштабное участие из-за своих размеров, однако теоретически такой сценарий возможен.

"Смотря что называть участием. Я бы не стал ничего исключать, никаких возможностей. Израиль - небольшая страна, мы, конечно, не можем претендовать на серьезное участие, но теоретически... Израильтяне умеют действовать в тылу врага. Поэтому теоретически я бы не стал этого исключать", - отметил он.