"Я нічого не хочу і не відчуваю": що робити, коли втрачається радість життя та емоції

Що таке апатія та як вона проявляється

Стан, у якому нічого не хочеться - нормальна, хоч і тривожна реакція. Це може бути відповіддю на емоційне вигоряння після тривалого стресу, хронічне накопичене перенавантаження, пригнічену депресію, розчарування, втрату сенсу, порожнечу після стресових подій (розрив, переїзд, звільнення).

Як проявляється:

Відсутність бажання навіть до улюблених речей

Відкладання всього "на потім"

Сонливість або безсоння

Відчуття порожнечі або байдужості

Небажання спілкуватися, навіть з близькими

Внутрішнє "замороження" емоцій - ні радості, ні болю

"Я нічого не хочу… Знайоме відчуття? З боку здається - та це просто лінь або поганий настрій. А насправді все серйозніше. За цією фразою часто ховається втома, виснаження, розчарування. Пустка всередині. І навіть ті речі, які колись тішили, більше не викликають жодних емоцій. Ніби життя стало чорно-білим", - каже експерт.

Чому з нами таке відбувається?

Ви тривалий час ігноруєте власні потреби

Все крутиться навколо роботи, обов’язків, чужих очікувань

Щодня - рутина, в якій немає місця для себе

Організм і психіка працюють на межі ресурсу

Зникла точка, яка дає смак і сенс буденності

Що робити, коли не хочеться нічого?

Визнати, що це не лінь - це сигнал

Варто визнати, що проблема є, вона існує. Спроба удавати, що "все нормально" - тільки погіршує ситуацію. І чіплятися за те, "що всім зараз погано" - теж не вихід. Вам потрібно не боротися з апатією силою волі, а зрозуміти причини.

Не знецінювати свої відчуття, навіть якщо оточення цього не розуміє

"На жаль, не всі можуть сприйняти ваш стан, але не варто через це знецінювати свої відчуття. Зараз у вас не має бажання, немає емоцій - і це теж нормально. Ви маєте повно право відчувати себе саме так", - додає Віталій Курсік.

Дати собі паузу, навіть мінімальну

"Навіть 2-3 дні без тиску зі сторони, планів, зобов'язань можуть зняти перший шар емоційного шуму. Дозвольте собі не хотіти - це стане вашим першим кроком до відновлення", - радить коуч.

Знайти дрібниці, які можуть хоча б на мить повернути емоцію: музика, природа, новий досвід

"Не женіть себе у спортзал чи ще кудись. Спробуйте прогулянку у парку, розтяжку, включіть музику і потанцюйте. Тіло пам'ятає життя, навіть, коли мозок відмовляється", - каже фахівець.

Слухати себе і не тиснути - через силу бажання не народжуються

Вас ніхто не змушує радіти. Але ви можете шукати щось приємне, хоча б на 10%. Теплий чай, сонячне світло, запах кави, улюблений серіал, обійняти кота або собаку. Радість не повертається одразу - вона приходить у дрібницях.

Коли вам точно потрібна допомога

Апатія триває понад 2 тижні

Жодна з ваших дій не приносить навіть мінімального покращення

У вас порушився сон та апетит

З'являються думки про безглуздість життя

Все навколо здається "в тумані", ніби за склом

"Повернути собі радість - це не про "змушувати себе", це про поступово відновити зв’язок із собою. А для цього потрібно трохи часу і чесності з самим собою. І можливо сторонньої допомоги", - резюмує Віталій Курсік.