"Я ничего не хочу и не чувствую": что делать, когда теряется радость жизни и эмоции

Что такое апатия и как она проявляется

Состояние, в котором ничего не хочется - нормальная, хоть и тревожная реакция. Это может быть ответом на эмоциональное выгорание после длительного стресса, хроническую накопленную перегрузку, подавленную депрессию, разочарование, потерю смысла, пустоту после стрессовых событий (разрыв, переезд, увольнение).

Как проявляется:

Отсутствие желания даже к любимым вещам

Откладывание всего "на потом"

Сонливость или бессонница

Ощущение пустоты или безразличия

Нежелание общаться, даже с близкими людьми

Внутреннее "замораживание" эмоций - ни радости, ни боли

"Я ничего не хочу... Знакомое ощущение? Со стороны кажется - да это просто лень или плохое настроение. А на самом деле все серьезнее. За этой фразой часто скрывается усталость, истощение, разочарование. Пустота внутри. И даже те вещи, которые когда-то радовали, больше не вызывают никаких эмоций. Будто жизнь стала черно-белой", - говорит эксперт.

Почему с нами такое происходит?

Вы длительное время игнорируете собственные потребности

Все крутится вокруг работы, обязанностей, чужих ожиданий

Ежедневно - рутина, в которой нет места для себя

Организм и психика работают на пределе ресурса

Исчезла точка, которая дает вкус и смысл обыденности

Что делать, когда не хочется ничего?

Признать, что это не лень - это сигнал

Стоит признать, что проблема есть, она существует. Попытка делать вид, что "все нормально" - только усугубляет ситуацию. И цепляться за то, "что всем сейчас плохо" - тоже не выход. Вам нужно не бороться с апатией силой воли, а понять причины.

Не обесценивать свои ощущения, даже если окружающие этого не понимают

"К сожалению, не все могут воспринять ваше состояние, но не стоит из-за этого обесценивать свои ощущения. Сейчас у вас нет желания, нет эмоций - и это тоже нормально. Вы имеете полное право чувствовать себя именно так", - добавляет Виталий Курсик.

Дать себе паузу, даже минимальную

"Даже 2-3 дня без давления со стороны, планов, обязательств могут снять первый слой эмоционального шума. Позвольте себе не хотеть - это станет вашим первым шагом к восстановлению", - советует коуч.

Найти мелочи, которые могут хотя бы на мгновение вернуть эмоцию: музыка, природа, новый опыт

"Не гоните себя в спортзал или еще куда-то. Попробуйте прогулку в парке, растяжку, включите музыку и потанцуйте. Тело помнит жизнь, даже когда мозг отказывается", - говорит специалист.

Слушать себя и не давить - через силу желания не рождаются

Вас никто не заставляет радоваться. Но вы можете искать что-то приятное, хотя бы на 10%. Теплый чай, солнечный свет, запах кофе, любимый сериал, обнять кота или собаку. Радость не возвращается сразу - она приходит в мелочах.

Когда вам точно нужна помощь

Апатия длится более 2 недель

Ни одно из ваших действий не приносит даже минимального улучшения

У вас нарушился сон и аппетит

Появляются мысли о бессмысленности жизни

Все вокруг кажется "в тумане", будто за стеклом

"Вернуть себе радость - это не про "заставлять себя", это про постепенно восстановить связь с собой. А для этого нужно немного времени и честности с самим собой. И возможно посторонней помощи", - резюмирует Виталий Курсик.