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"Я не клянуся, що ми не будемо": Вучич допустив введення санкції проти РФ

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П'ятниця 10 березня 2023 02:21
"Я не клянуся, що ми не будемо": Вучич допустив введення санкції проти РФ Фото: Олександр Вучич, президент Сербії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сербії Александар Вучич допускає запровадження санкцій проти Росії на тлі триваючої воєнної агресії проти України. Глава держави "не клянеться", що таких обмежувальних заходів не буде в майбутньому.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Вучича телеканалу Happy.

"Я не клянуся, що ми не будемо, і не можу поклястися, тому що це було б безвідповідально. Але твердість нашої позиції така, що нам не доводилося цього робити досі", - сказав сербський президент.

Також Вучич зазначив, що Сербія одразу відкрито виклала свою позицію щодо повномасштабного вторгнення РФ до України у Раді безпеки країни. За його словами, Бєлград стежить за кожним словом та "іноді розплачується" за свою політику.

"Ми не вводимо санкції проти Російської Федерації, і я написав висновок до Ради безпеки Сербії, ми радилися по кожному слову, але я їх написав сам, власноруч. Ми стежили за кожним словом та визначали політику Сербії, за що іноді розплачуємось", - зауважує президент.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Сербії заявив, що влада країни може ввести санкції проти РФ у разі, якщо такий крок відповідатиме їхнім інтересам.

Додамо також, що на початку березня Вучич натякнув, що Сербія готова розірвати відносини з Росією заради вступу до ЄС.

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