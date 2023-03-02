ua ru
Чт, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Сербії натякнув на розрив відносин із Росією заради ЄС

Новость на русском →
Четвер 02 березня 2023 21:30
Президент Сербії натякнув на розрив відносин із Росією заради ЄС Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сербії Олександр Вучич натякнув, що його країна готова розірвати відносини з Росією задля вступу до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Сербський лідер заявив, що він розуміє, що настав час переосмислення політики його країни і натякнув, що готовий запровадити санкції проти РФ, а також розірвати відносини з Кремлем.

"Ви отримаєте від мене одну пропозицію: Сербія залишиться на своєму шляху до ЄС. Добре, робіть свої власні висновки. Але я думаю, що ви мене зрозуміли", - заявив він.

Водночас він додав, що на Белград очікують важкі рішення в майбутньому.

"У нас будуть складні рішення в майбутньому, без сумніву. Це все, що я можу сказати", - заявив він.

При цьому Вучич повторив, що Росія повинна припинити свої зусилля з вербування сербів для участі в бойових діях разом зі своєю ПВК "Вагнера" в Україні.

Нагадаємо, раніше Вучич заявив, що Сербія притягне до відповідальності своїх громадян, які були завербовані у ПВК "Вагнера" та брали участь у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз Сербия Вступ в ЄС
NEWS
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
DAILY
Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні