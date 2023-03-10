"Я не клянусь, что мы не будем": Вучич допустил введение санкции против РФ

Президент Сербии Александар Вучич допускает введение санкций против России на фоне продолжающейся военной агрессии против Украины. Глава государства "не клянется", что таких ограничительных мер не будет в будущем.

"Я не клянусь, что мы не будем, и не могу поклясться, потому что это было бы безответственно. Но твердость нашей позиции такова, что нам не приходилось этого делать до сих пор", - сказал сербский президент.

Также Вучич отметил, что Сербия сразу открыто изложила свою позицию относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину в Совете безопасности страны. По его словам, Белград следит за каждым словом и "иногда расплачивается" за свою политику.

"Мы не вводим санкции против Российской Федерации, и я написал заключение в Совет безопасности Сербии, мы советовались по каждому слову, но я их написал сам, собственноручно. Мы следили за каждым словом и определяли политику Сербии, за что иногда расплачиваемся", - подчеркивает президент.