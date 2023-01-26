У Сербії допустили запровадження санкцій проти Росії та назвали умову
Влада Сербії може ввести санкції проти Росії на тлі війни в Україні, якщо такий крок відповідатиме її інтересам.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Euractiv заявив голова МЗС Сербії Івиця Дачич.
"Ми засуджуємо порушення територіальної цілісності України і відповідним чином голосували в міжнародних інстанціях. Інше питання, чи ми будемо вводити санкції проти Росії. Це не питання часу чи термінів, це питання, яке стосується наших політичних та економічних інтересів", - зазначив міністр.
Дачич додав, що його країна не вводила санкцій проти країни-агресора з початку окупації Криму і до сьогодні, оскільки Белград "вважав, що це не буде в його інтересах".
"Якщо щось зміниться на шкоду інтересам Сербії, то наше рішення буде відповідним чином скориговано, тому що в кожний момент ми оцінюватимемо, що є найкращим рішенням для нашої економіки, для нашого становища у світі та для громадян Сербії", - наголосив голова МЗС.
При цьому в Euractiv зазначають, що запровадження санкцій проти Росії є однією з ключових вимог Євросоюзу до Сербії для просування у переговорах щодо членства.
Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич заявляв, що його країна вже не так сильно хоче стати частиною ЄС, як раніше.
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