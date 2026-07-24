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"Я дуже щасливий": Зеленський розповів про різку зміну стосунків із Трампом

08:40 24.07.2026 Пт
2 хв
Президент зізнався, що саме відіграло ключову роль
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Коротка особиста зустріч із президнтом США Дональдом Трампом у Ватикані, яка відбулася в квітні 2025 року, стала справжнім переломним моментом.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням допис Дональда Трампа в Truth Social.

Глава держави поділився спогадами про цю бесіду в інтерв’ю американській ультраправій блогерці та близькій прихильниці президента США Лорі Лумер.

Вона нагадала Зеленському про гучну суперечку з Трампом в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.

Саме тоді віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав українського лідера дати шанс дипломатії врегулювати війну, а Зеленський пояснив, чому це не спрацює.

Журналістка запитала президента України, як і коли йому вдалося налагодити стосунки з Трампом після скандалу в Білому домі.

"У нас був перший переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 15-20 хвилин ми змінили наші взаємини", - зізнався Зеленський.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані (Фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Він також зауважив, що під час бесіди вони були тет-а-тет. На переконання українського лідера, саме довірливий діалог зіграв ключову роль.

"Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей", - наголосив Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський заявив про намір відвідати США у найближчому майбутньому.

До речі, напередодні глава держави провів розмову зі спецпредставниками Дональда Трампа Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером.

Також стало відомо, що в США є кілька нових ідей щодо переговорів з Росією.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна Росії проти України