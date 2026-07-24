"Я дуже щасливий": Зеленський розповів про різку зміну стосунків із Трампом

Глава держави поділився спогадами про цю бесіду в інтерв’ю американській ультраправій блогерці та близькій прихильниці президента США Лорі Лумер.

Вона нагадала Зеленському про гучну суперечку з Трампом в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.

Саме тоді віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав українського лідера дати шанс дипломатії врегулювати війну, а Зеленський пояснив, чому це не спрацює.

Журналістка запитала президента України, як і коли йому вдалося налагодити стосунки з Трампом після скандалу в Білому домі.

"У нас був перший переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 15-20 хвилин ми змінили наші взаємини", - зізнався Зеленський.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані (Фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Він також зауважив, що під час бесіди вони були тет-а-тет. На переконання українського лідера, саме довірливий діалог зіграв ключову роль.

"Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей", - наголосив Зеленський.