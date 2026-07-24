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"Я очень счастлив": Зеленский рассказал о резком изменении отношений с Трампом

08:40 24.07.2026 Пт
2 мин
Президент признался, что именно сыграло ключевую роль
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Короткая личная встреча с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, состоявшаяся в апреле 2025 года, стала настоящим переломным моментом.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social.

Глава государства поделился воспоминаниями об этой беседе в интервью американской ультраправой блогерше и близкой поклоннице президента США Лоре Лумер.

Она напомнила Зеленскому о громком конфликте с Трампом в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

Именно тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал украинского лидера дать шанс дипломатии урегулировать войну, а Зеленский объяснил, почему это не сработает.

Журналистка спросила президента Украины, как и когда ему удалось наладить отношения с Трампом после скандала в Белом доме.

"У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, по моему мнению, это был исторический момент, потому что за 15-20 минут мы изменили наши отношения", - признался Зеленский.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане (Фото:facebook.com/zelenskyy.official)

Он также отметил, что во время беседы они были тет-а-тет. По мнению украинского лидера, именно доверительный диалог сыграл ключевую роль.

"Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", - подчеркнул Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский заявил о намерении посетить США в ближайшем будущем.

Кстати, накануне глава государства провел разговор со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Также стало известно, что у США есть несколько новых идей по переговорам с Россией.

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