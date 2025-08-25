ua en ru
"Я думала, що збожеволію": Ястремська розповіла про бій коханого в MMA

Понеділок 25 серпня 2025 17:34
"Я думала, що збожеволію": Ястремська розповіла про бій коханого в MMA Даяна Ястремська та Давид Аллахвердієв (фото:instagram.com/dayana_yastremskay)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Даяна Ястремська поділилася емоціями від бою свого хлопця Давида Аллахвердієва, який здобув титул чемпіона у середній вазі на турнірі зі змішаних єдиноборств "Legacy Fighting Alliance 214" у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Великий теніс України.

"Реальний страх" під час бою

Даяна зізналася, що це був перший бій в MMA, який вона бачила наживо, а тим більше, за участю свого хлопця.

"Я вперше бачила бої наживо, а його так тим більше. Те, що я там пережила, і як нервувала, не зрівняється з жодним турніром", - розповіла тенісистка.

У тенісі ніхто тобі не зашкодить, і кров’ю стікати не будеш, у нокаут не підеш. А там... це для мене був реальний страх, тоді як для них це норма, спорт", - додала дівчина.

Ястремська зазначила, що спочатку не могла сприйняти жорстокість цього виду спорту, але потім переосмислила ситуацію і отримала цінний досвід.

Несподіваний нокаут

Бойфренд Ястремської, Давид Аллахвердієв, готувався до п'яти раундів, але здобув перемогу набагато швидше, ніж очікувалося. Вже на першій хвилині відправив суперника в нокаут.

"Готувався Давид до п'яти раундів, до найгірших результатів, але він вийшов і на першій хвилині відправив суперника в нокаут. Я спочатку не зрозуміла, а потім була в шоці", - згадує тенісистка.

"Думала, що збожеволію"

Особливою складністю для Ястремської стала необхідність гучно підтримувати Давида, перекладаючи йому вказівки секунданта.

"Настрій і дисципліна його перед боєм - це було дуже жорстко. Особливо коли мені потрібно було під час бою йому кричати, перекладати з англійської те, що йому секундант казав", - сказала Ястремська.

"Там був один колишній боєць, легенда цього спорту, і він запропонував Давиду допомогти. І ось уявіть, тиша в залі і мені треба кричати з першої секунди бою. Я думала, що збожеволію", - зі сміхом згадує Даяна.

Тенісистка додала, що пишається своїм хлопцем і вважає його великим мотиватором.

"Він великий молодець, сильно замотивував мене. У нього класне майбутнє, якщо в нього буде хороша команда. Молодий і талановитий спортсмен", – підсумувала українка.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться перший поєдинок Ястремської на US-Open 2025.

Також дивіться відео ефектного удару Ястремської, який WTA визнала найкращим у липні.

