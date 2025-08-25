ua en ru
"Я думала, что сойду с ума": Ястремская рассказала о бое любимого в MMA

Понедельник 25 августа 2025 17:34
"Я думала, что сойду с ума": Ястремская рассказала о бое любимого в MMA Даяна Ястремская и Давид Аллахвердиев (фото:instagram.com/dayana_yastremskay)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями от боя своего парня Давида Аллахвердиева, который завоевал титул чемпиона в среднем весе на турнире по смешанным единоборствам "Legacy Fighting Alliance 214" в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Большой теннис Украины.

"Реальный страх" во время боя

Даяна призналась, что это был первый бой в MMA, который она видела вживую, а тем более, с участием своего парня.

"Я впервые видела бои вживую, а его так тем более. То, что я там пережила, и как нервничала, не сравнится ни с одним турниром", - рассказала теннисистка.

В теннисе никто тебе не навредит, и кровью истекать не будешь, в нокаут не уйдешь. А там... это для меня был реальный страх, тогда как для них это норма, спорт", - добавила девушка.

Ястремская отметила, что сначала не могла воспринять жестокость этого вида спорта, но потом переосмыслила ситуацию и получила ценный опыт.

Неожиданный нокаут

Бойфренд Ястремской, Давид Аллахвердиев, готовился к пяти раундам, но одержал победу гораздо быстрее, чем ожидалось. Уже на первой минуте отправил соперника в нокаут.

"Готовился Давид к пяти раундам, к худшим результатам, но он вышел и на первой минуте отправил соперника в нокаут. Я сначала не поняла, а потом была в шоке", - вспоминает теннисистка.

"Думала, что сойду с ума"

Особой сложностью для Ястремской стала необходимость громко поддерживать Давида, переводя ему указания секунданта.

"Настрой и дисциплина его перед боем - это было очень жестко. Особенно когда мне нужно было во время боя ему кричать, переводить с английского то, что ему секундант говорил", - сказала Ястремская.

"Там был один бывший боец, легенда этого спорта, и он предложил Давиду помочь. И вот представьте, тишина в зале и мне надо кричать с первой секунды боя. Я думала, что сойду с ума", - со смехом вспоминает Даяна.

Теннисистка добавила, что гордится своим парнем и считает его большим мотиватором.

"Он большой молодец, сильно замотивировал меня. У него классное будущее, если у него будет хорошая команда. Молодой и талантливый спортсмен", - подытожила украинка.

Напомним, что сегодня состоится первый поединок Ястремской на US-Open 2025.

Также смотрите видео эффектного удара Ястремской, который WTA признала лучшим в июле.

