US Open-2025: де і коли Світоліна та Ястремська зіграють свої стартові матчі

Дві українські тенісистки стартують у першому колі Відкритого чемпіонату США 25 серпня. Еліна Світоліна та Даяна Ястремська проведуть свої матчі у другий ігровий день турніру.

Де і коли дивитися матчі українок - підкаже РБК-Україна .

Світоліна - Бондар: перевага на боці українки

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№15 WTA) розпочне турнір матчем проти угорки Анни Бондар (№97 WTA).

Тенісистки зустрічалися двічі у цьому сезоні, на "Ролан Гаррос" та "Вімблдоні", й обидва рази сильнішою була Світоліна.

Зустріч відбудеться на корті "Grandstand", розпочнеться орієнтовно о 23:30 за київським часом (четвертим запуском після матчу ван де Зандсхулп - Руне).

Світоліна цього року вже виграла турнір у Руані, виходила у півфінал Мадрида та двічі доходила до чвертьфіналів "шоломів". А найкращим результатом українки на US Open залишається півфінал-2019.

Бондар, яка посідає кінець першої сотні рейтингу, цьогоріч здобула лише 8 перемог на харді з 20 матчів. Угорка підходить до турніру на серії з трьох поразок поспіль.

Ястремська - Павлюченкова: рівна боротьба чи шанс для українки?

Ще одна представниця України, Даяна Ястремська (№31 WTA), зустрінеться з "нейтральною" тенісисткою Анастасією Павлюченковою (№45 WTA).

Єдине їхнє очне протистояння відбулося у 2019 році в Осаці, тоді перемогу здобула росіянка.

Поєдинок відбудеться на корті "Court 6", а початок запланований на 18:00 за київським часом і стане першим запуском.

Ястремська цьогоріч встигла зіграти у фіналах Лінца та Ноттінгема, але на US Open ще жодного разу не проходила далі третього кола. А у нинішньому сезоні вона здобула 15 перемог у 24 матчах на харді.

Павлюченкова ж перебуває не в найкращій формі, адже тенісистка програла чотири останні матчі поспіль, а на харді цього року виграла лише п’ять зустрічей. Водночас у 2025-му їй вдалося дійти до чвертьфіналів Australian Open та "Вімблдона".

Де дивитися поєдинки

Трансляція US Open в Україні буде доступна на телеканалі Eurosport, а також на медіасервісі MEGOGO, де вперше буде доступна українська аудіодоріжка.