UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Я дав їм час": Трамп озвучив дедлайн Ірану щодо ядерної угоди

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп озвучив Ірану дедлайн щодо ядерної угоди. Він дав Тегерану максимум два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у відповідь на запитання журналістів.

"Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. І я б сказав, що два тижні - це максимум", - сказав він.

Трамп не став уточнювати, чи означають його слова те, що після завершення цього крайнього терміну США приєднаються до операції Ізраїлю в Ірані. Також він прокоментував роль Європи в переговорах з Іраном.

"Ми ведемо переговори з Іраном і подивимося, що з цього вийде. Іран не хоче розмовляти з Європою, Іран хоче розмовляти з нами. Європа не зможе допомогти в цьому питанні", - підкреслив він.

Переговори США з Іраном

Минулого тижня Ізраїль розпочав операцію в Ірані, завдавши серію ракетних ударів по ядерних і військових об'єктах країни. Це сталося на тлі того, що Тегеран відмовився підписувати із США ядерну угоду за 60 днів.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аббас Аракчі провели кілька телефонних переговорів, про що стало відомо 19 червня. Сторони говорили про дипломатичне вирішення конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Тим часом, у Білому домі повідомили, що протягом наступних двох тижнів Трамп ухвалить рішення щодо того, чи братиме Вашингтон участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

На тлі його роздумів відбулася зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та керівництва ЦАХАЛу з представниками адміністрації президента США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІзраїльІранДональд Трамп