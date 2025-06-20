"Я дал им время": Трамп озвучил дедлайн Ирану по ядерной сделке

"Я даю им определенный период времени. Мы увидим, каким будет этот период. Но я даю им время. И я бы сказал, что две недели - это максимум", - сказал он.

Трамп не стал уточнять, означают ли его слова то, что после завершения этого крайнего срока США присоединяться к операции Израиля в Иране. Также он прокомментировал роль Европы в переговорах с Ираном.

"Мы ведем переговоры с Ираном и посмотрим, что из этого выйдет. Иран не хочет разговаривать с Европой, Иран хочет разговаривать с нами. Европа не сможет помочь в этом вопросе", - подчеркнул он.