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"Я дал им время": Трамп озвучил дедлайн Ирану по ядерной сделке

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп озвучил Ирану дедлайн по поводу ядерной сделки. Он дал Тегерану максимум две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ответ на вопросы журналистов.

"Я даю им определенный период времени. Мы увидим, каким будет этот период. Но я даю им время. И я бы сказал, что две недели - это максимум", - сказал он.

Трамп не стал уточнять, означают ли его слова то, что после завершения этого крайнего срока США присоединяться к операции Израиля в Иране. Также он прокомментировал роль Европы в переговорах с Ираном.

"Мы ведем переговоры с Ираном и посмотрим, что из этого выйдет. Иран не хочет разговаривать с Европой, Иран хочет разговаривать с нами. Европа не сможет помочь в этом вопросе", - подчеркнул он.

Переговоры США с Ираном

На прошлой неделе Израиль начал операцию в Иране, нанеся серию ракетных ударов по ядерным и военным объектам страны. Это произошло на фоне того, что Тегеран отказался подписывать с США ядерное соглашение за 60 дней.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели несколько телефонных переговоров, о чем стало известно 19 июня. Стороны говорили о дипломатическом решении конфликта между Ираном и Израилем.

Между тем, в Белом доме сообщили, что в течение следующих двух недель Трамп примет решение относительно того, будет ли Вашингтон участвовать в операции Израиля против Ирана.

На фоне его размышлений состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и руководства ЦАХАЛа с представителями администрации президента США.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранДональд Трамп