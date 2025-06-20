Нетаньягу та керівництво ЦАХАЛу зустрілись з представниками Трампа: подробиці

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та керівництво ЦАХАЛу провели зустріч із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, до складу яких входили віце-президент Дж. Д. Венс і міністр оборони Піт Хегсет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post .

Повідомляється, що зустріч відбулася на фоні роздумів США стосовно того, чи приєднатися до Ізраїлю в ударах по Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів ухвалить рішення про те, чи приєднається країна до ударів по Ірану, чи ні.

За даними кількох джерел, зустріч відбулась вчора ввечері, 19 червня. Від Ізраїлю окрім Нетаньягу у перемовинах брали участь начальник штабу ЦАХАЛу Еяль Замір, міністр оборони Ізраїль Кац та міністр зі стратегічних питань Рон Дермер.

Перемовини США з Іраном

Нагадаємо, минулого тижня Ізраїль наніс серію ракетних ударів по Ірану, оскільки той відмовився підписувати зі США ядерну угоду за 60 днів. Ізраїль за допомогою таких атак хоче знищити ядерну програму Ірану, щоб країна не почала виробляти власну ядерну зброю.

Вчора, 19 червня, стало відомо про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аббас Аракчі провели кілька дзвінків. Вони обговорювали дипломатичне вирішення конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Аракчі під час перемовин попередив Віткоффа, що Тегеран не повернеться до переговорів, доки Ізраїль не припинить атаки, що почалися 13 червня.

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