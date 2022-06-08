"Я буду счастлив, если ошибусь". Кулеба об ожиданиях от саммита НАТО в Мадриде

У Украины нет особых ожиданий от предстоящего саммита НАТО в Мадриде, который пройдет 29-30 июня.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге для украинских журналистов, передает РБК-Украина .

"У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Я буду очень приятно удивлен, я буду счастлив, если я ошибусь в своих ожиданиях", - сказал глава МИД, имея в виду шанс на изменение позиции НАТО относительно членства Украины в Альянсе.

По словам Кулебы, формат участия Украины в этом саммите сейчас прорабатывается с испанской стороной.