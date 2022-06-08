UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Я буду счастлив, если ошибусь". Кулеба об ожиданиях от саммита НАТО в Мадриде

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская, Милан Лелич

У Украины нет особых ожиданий от предстоящего саммита НАТО в Мадриде, который пройдет 29-30 июня.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге для украинских журналистов, передает РБК-Украина.

"У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Я буду очень приятно удивлен, я буду счастлив, если я ошибусь в своих ожиданиях", - сказал глава МИД, имея в виду шанс на изменение позиции НАТО относительно членства Украины в Альянсе.

По словам Кулебы, формат участия Украины в этом саммите сейчас прорабатывается с испанской стороной.

Как сообщалось, саммит НАТО в Мадриде рассмотрит новую стратегическую концепцию с учетом изменений в европейской и мировой безопасности, подтвердит единство союзников и политику "открытых дверей". Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите.

Кроме того, ранее стало известно, что страны НАТО готовы предоставлять поддержку Украине по сдерживанию российской агрессии до момента победы ВСУ. Однако альянс не станет стороной конфликта.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина не будет воспринимать никаких альтернатив предоставления статуса кандидата в члены ЕС. А нежелание отдельных стран-членов Евросоюза предоставлять нашей стране такой статус - это больше психологический барьер, чем рационально обоснованная позиция.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба