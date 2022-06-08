"Я буду щасливий, якщо помилюся". Кулеба про очікування від саміту НАТО в Мадриді

Україна не має особливих очікувань від майбутнього саміту НАТО в Мадриді, який пройде 29-30 червня.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу для українських журналістів, передає РБК-Україна.
"У мене немає великих очікувань від саміту НАТО в Мадриді. Я буду дуже приємно здивований, я буду щасливий, якщо помилюся у своїх очікуваннях", - сказав голова МЗС, маючи на увазі шанс на зміну позиції НАТО щодо членства України в Альянсі.
За словами Кулеби, формат участі України у цьому саміті зараз опрацьовується з іспанською стороною.
Як повідомлялося, саміт НАТО в Мадриді розгляне нову стратегічну концепцію з урахуванням змін у європейській та світовій безпеці, підтвердить єдність союзників та політику "відкритих дверей". Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розглядає можливість участі в цьому саміті.
Крім того, раніше стало відомо, що країни НАТО готові надавати підтримку Україні щодо стримування російської агресії до моменту перемоги ЗСУ. Однак альянс не ставатиме стороною конфлікту.
Раніше Кулеба заявляв, що Україна не сприйматиме жодних альтернатив надання статусу кандидата в члени ЄС. А небажання окремих країн-членів Євросоюзу надавати нашій країні такий статус - це більший психологічний бар'єр, ніж раціонально обґрунтована позиція.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.