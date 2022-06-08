"Я буду щасливий, якщо помилюся". Кулеба про очікування від саміту НАТО в Мадриді

Україна не має особливих очікувань від майбутнього саміту НАТО в Мадриді, який пройде 29-30 червня.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу для українських журналістів, передає РБК-Україна .

"У мене немає великих очікувань від саміту НАТО в Мадриді. Я буду дуже приємно здивований, я буду щасливий, якщо помилюся у своїх очікуваннях", - сказав голова МЗС, маючи на увазі шанс на зміну позиції НАТО щодо членства України в Альянсі.

За словами Кулеби, формат участі України у цьому саміті зараз опрацьовується з іспанською стороною.