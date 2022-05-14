ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НАТО будет поддерживать Украину до ее победы, - глава МИД Словакии

Новина українською →
Берлин, Суббота 14 мая 2022 21:56
НАТО будет поддерживать Украину до ее победы, - глава МИД Словакии Фото: министр иностранных дел Словакии Иван Корчок (Georgi Licovski / EPA / ТАСС )
Автор: РБК-Украина

Страны НАТО готовы предоставлять поддержку Украине по сдерживанию российской агрессии до момента победы украинских войск.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"НАТО готов поддерживать Украину, пока она не выиграет войну", - заявил Корчок перед встречей глав МИД стран Альянса в Берлине.

Он подчеркнул, что Россия уже проиграла эту войну политически. Руководство РФ не сумело добиться желаемых результатов и значительно ухудшило положение своей страны.

Ранее мы сообщали, что, по словам Йенса Столтенберга, НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией. Однако Альянс не будет становиться стороной конфликта.

Также мы писали, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина не отказывается от вступления в НАТО. При этом украинские власти не будут откладывать вступление в Североатлантический альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Украина Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС