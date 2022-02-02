Назван самый ожидаемый смартфон 2022 года

Аналитики назвали самые ожидаемые смартфоны 2022 года. В топ среди пользователей и журналистов вошли смартфоны Apple и Samsung.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на отчет агентства Mozillion .

Рейтинг моделей возглавил iPhone 14. Устройство получило 1,1 миллиона упоминаний. В тройку самых ожидаемых смартфонов входят Galaxy S22 Ultra и iPhone SE. Флагман компании Samsung получил 518 тысяч упоминаний, а бюджетный гаджет компании Apple – 285 тысяч упоминаний. Анонс устройств ожидается в первой половине 2022 года.

Остальные места первой десятки рейтинга заняли устройства китайских компаний. Среди них: Vivo V23, Xiaomi 12, Oppo Reno 7, OnePlus 10, Realme GT 2, Honor Magic 3. Также в десятку самых ожидаемых смартфонов 2022 года попал телефон Nokia X50.

Самые ожидаемые смартфоны 2022 года

Apple iPhone 14 Samsung Galaxy S22 Apple iPhone SE 3 Vivo V23 Xiaomi 12 Oppo Reno 7 OnePlus 10 Realme GT 2 Nokia X50 Honor Magic 3 Oppo Find N Huawei Mate 50 Poco X4 Google Pixel 6a Redmi K50 Nokia 10/X60 Google Pixel Fold Poco F4 Oppo Find X4/X5 Asus ROG Phone 6

Аналитики компании Mozillion провели оценку социальных сетей и медиа. На основе статей в изданиях и публикациях потребителей они назвали самый популярный смартфон из тех, которые выйдут в 2022 году.