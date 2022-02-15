Xiaomi випустила мініатюрний комп'ютер. Він важить 250 грам
На краудфандинговій платформі Xiaomi був представлений мініатюрний комп'ютер. Він отримав назву NINGMEI CR80 і важить всього лише 250 грамів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mydrivers.
Комп'ютер обладнаний процесором від Intel і займає мінімальний простір на робочому столі. Більш того, він ідеально вміщається в сумку або ж рюкзак.
При габаритах 119 х 119,3 х 25,2 мм комп'ютер важить 250 грамів. Звичайно ж, на ньому не виконаєш складні завдання, проте можна запустити невимогливі ігри або ж переглядати 4К-конетнт.
Фото: комп'ютер вагою 250 грам представила Xiaomi (xiaomiyoupin.com)
Серед характеристик можна відзначити:
- 4-ядерний Intel Celeron N5105 з тактовою частотою 2,9 ГГц;
- твердотілий накопичувач М.2;
- оперативна пам'ять DDR4.
- три USB 3.0;
- повнорозмірний HDMI;
- роз'єм 3,5-мм для навушників;
- Ethernet і VGA-порт;
- підтримка двохдіапазонного Wi-Fi.
Комп'ютер продається у двох версіях:
- при 6 Гб оперативної пам'яті і 128 Гб вбудованої - 173 долари;
- при 8 Гб оперативної пам'яті і 256 Гб вбудовано - 204 долари.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про найбільш очікувані смартфони у 2022 році. У список потрапили й флагмани компанії Xiaomi.