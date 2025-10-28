Xiaomi почала оновлювати смартфони до Android 16: повний список пристроїв

HyperOS 3 на базі Android 16

На офіційному каналі HyperOS в X (Twitter) компанія оголосила, що почалася розсилка HyperOS 3, заснованої на Android 16, для серії Xiaomi 15T. Це перший стабільний реліз Xiaomi в рамках оновлення до Android 16 - сигнал того, що моделі 2024-2025 років переходять із тестових збірок на фінальне програмне забезпечення на ключових ринках.

Поширення відбувається поетапно: оновлення отримують окремі регіони і групи пристроїв у міру завершення сертифікацій. Спочатку оновлення приходять на розблоковані версії смартфонів, а слідом - на операторські моделі.

Які пристрої отримають HyperOS 3 першими

Слідом за серією 15T оновлення отримають:

Xiaomi 15 і 15 Ultra

MIX Flip

Redmi Note 14

POCO F7 і POCO X7

Xiaomi Pad 7.

Ці пристрої почнуть отримувати HyperOS 3 протягом найближчих тижнів.

До кінця року до оновлення підключаться:

Xiaomi 14 і 14 Ultra

серія 14T

Redmi Note 13 Pro

Redmi 13 і Redmi 15

POCO F6 і POCO C75

Redmi Pad 2 (нове покоління планшетів).

Точні терміни виходу оновлень залежать від регіону і моделі.

Які пристрої Xiaomi отримають оновлення (фото: Xiaomi)

Що нового в HyperOS 3

Нова версія оболонки отримала три ключові рівні оновлень дизайну і сервісів. Серед помітних нововведень - інтерактивний індикатор активності навколо фронтальної камери (аналог Dynamic Island від Apple), а також ШІ-функції для екранів блокування і шпалер, які підлаштовуються під навколишнє середовище.

Крім того, анімації стали плавнішими, а іконки на домашньому екрані - більш уніфікованими.

В екосистемі Xiaomi з'явилися поліпшені можливості взаємодії між смартфонами, планшетами і пристроями, що носяться, - передача буфера обміну, мультимедіа та дзвінків між гаджетами, а також поліпшене багатовіконне управління на планшетах.

Android 16 додає і системні поліпшення - суворіші налаштування конфіденційності, оптимізацію фонових процесів і стабільність додатків.

Чому це важливо для Xiaomi

На тлі того, що Samsung і Sony вже випустили стабільні збірки Android 16, включно з торішніми моделями на кшталт Galaxy S21, Xiaomi намагається зберегти конкурентний темп. Аналітики Canalys і Counterpoint Research оцінюють частку Xiaomi на світовому ринку в 13-14%, при цьому компанія активно зміцнює позиції в Європі та Азії.

Швидке поширення оновлень допомагає Xiaomi утримувати позиції в боротьбі за користувачів і демонструвати довгострокову підтримку пристроїв, що стає важливим фактором при виборі смартфона.

Що чекати користувачам

У міру поширення оновлення користувачі отримають повідомлення в системному оновлювачі. Як і раніше, великі оновлення Xiaomi супроводжуються новими системними додатками і патчами безпеки.

Компанія рекомендує створювати резервні копії даних перед установкою - частина функцій може з'являтися поступово і вимагати оновлення сервісних додатків після перезавантаження пристрою.