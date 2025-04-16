Несподіваний лідер на ринку смартфонів здивував навіть аналітиків

Щокварталу аналітики та експерти відстежують, як найбільші бренди смартфонів справляються з ситуацією на світовому ринку. Конкуренція завжди запекла між трьома лідерами - Samsung, Apple і Xiaomi. Однак перший квартал 2025 року приніс сюрприз, який може змусити Samsung занепокоїтися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

За даними Counterpoint Research, Apple обігнала Samsung і стала провідним брендом смартфонів у світі в першому кварталі 2025 року, чого компанія з Купертіно ніколи не досягала. Хоча Apple і Samsung регулярно борються за перше місце, зазвичай цей квартал залишається за Samsung завдяки флагманським моделям серії S. Але не цього разу.

"За допомогою запуску iPhone 16e і продовження розширення на ринках, що розвиваються, Apple посіла перше місце в першому кварталі 2025 року, що стало її першим подібним досягненням за цей період, з часткою ринку в 19%. Сильне зростання продажів на таких ринках, як Японія та Індія, сприяло цьому", - зазначили в Counterpoint.

За оцінками компанії, Samsung посіла друге місце з часткою ринку 18%. У звіті говориться, що компанія почала рік не дуже успішно, але продажі покращилися після запуску серії Galaxy S25 і нових пристроїв серії A. Особливо сильним виявився березень для Samsung.

Тим часом дані від Canalys і IDC дають трохи іншу картину. Обидві компанії поставили Apple на друге місце після Samsung, а не на першу позицію. Проте, Apple встановила рекорд за обсягом відвантажень.

"Apple показала найкращий перший квартал за всю історію за кількістю відвантажених пристроїв - частково завдяки накопиченням перед можливими митами в США, але також і в інших регіонах, де партнери по каналу побоювалися перебоїв у ланцюжку поставок, які могли б призвести до нестачі товарів і зростання цін", - повідомила IDC.

Таким чином, хоча Samsung не варто сильно турбуватися, компанії, можливо, варто звернути увагу на те, що відбувається. Спад у цьому кварталі може бути не тільки результатом того, що Apple набрала обертів завдяки новому телефону, а й відображенням деяких помилок з боку Samsung.

Заплутаний запуск оновлення One UI 7 напевно не допоміг, можливо, похитнувши довіру покупців до пристроїв Samsung.

Xiaomi, як завжди, продовжила демонструвати сильну ринкову динаміку, посівши третє місце скрізь. Бренд не продає смартфони в США, але має глобальну присутність на інших великих ринках Європи та Азії.

Однак у звітах зазначається, що основним джерелом зростання для Xiaomi стала рідна країна - Китай, завдяки субсидіям від уряду і зростаючій репутації бренду преміум-класу завдяки виходу на ринок електричних автомобілів.

Samsung посіла друге місце з часткою світового ринку в 18% (фото: Counterpoint)