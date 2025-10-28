RU

Xiaomi начала обновлять смартфоны до Android 16: полный список устройств

Пользователи Xiaomi начали получать Android 16 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Xiaomi официально запустила обновление до стабильной версии Android 16, сделав важный шаг в гонке 2025 года за скорость обновлений с Samsung. Новая прошивка распространяется под названием HyperOS 3 - это фирменная версия Android 16 от Xiaomi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FindArticles.

HyperOS 3 на базе Android 16

На официальном канале HyperOS в X (Twitter) компания объявила, что началась рассылка HyperOS 3, основанной на Android 16, для серии Xiaomi 15T. Это первый стабильный релиз Xiaomi в рамках обновления до Android 16 - сигнал того, что модели 2024-2025 годов переходят с тестовых сборок на финальное программное обеспечение на ключевых рынках.

Распространение происходит поэтапно: обновление получают отдельные регионы и группы устройств по мере завершения сертификаций. Сначала обновления приходят на разблокированные версии смартфонов, а следом - на операторские модели.

Какие устройства получат HyperOS 3 первыми

Следом за серией 15T обновление получат:

  • Xiaomi 15 и 15 Ultra
  • MIX Flip
  • Redmi Note 14
  • POCO F7 и POCO X7
  • Xiaomi Pad 7.

Эти устройства начнут получать HyperOS 3 в течение ближайших недель.

До конца года к обновлению подключатся:

  • Xiaomi 14 и 14 Ultra
  • серия 14T
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi 13 и Redmi 15
  • POCO F6 и POCO C75
  • Redmi Pad 2 (новое поколение планшетов).

Точные сроки выхода обновлений зависят от региона и модели.

Какие устройства Xiaomi получат обновления (фото: Xiaomi)

Что нового в HyperOS 3

Новая версия оболочки получила три ключевых уровня обновлений дизайна и сервисов. Среди заметных нововведений - интерактивный индикатор активности вокруг фронтальной камеры (аналог Dynamic Island от Apple), а также ИИ-функции для экранов блокировки и обоев, которые подстраиваются под окружающую среду.

Кроме того, анимации стали плавнее, а иконки на домашнем экране - более унифицированными.

В экосистеме Xiaomi появились улучшенные возможности взаимодействия между смартфонами, планшетами и носимыми устройствами - передача буфера обмена, мультимедиа и звонков между гаджетами, а также улучшенное многооконное управление на планшетах.

Android 16 добавляет и системные улучшения - более строгие настройки конфиденциальности, оптимизацию фоновых процессов и стабильность приложений.

Почему это важно для Xiaomi

На фоне того, что Samsung и Sony уже выпустили стабильные сборки Android 16, включая прошлогодние модели вроде Galaxy S21, Xiaomi старается сохранить конкурентный темп. Аналитики Canalys и Counterpoint Research оценивают долю Xiaomi на мировом рынке в 13-14%, при этом компания активно укрепляет позиции в Европе и Азии.

Быстрое распространение обновлений помогает Xiaomi удерживать позиции в борьбе за пользователей и демонстрировать долгосрочную поддержку устройств, что становится важным фактором при выборе смартфона.

Что ждать пользователям

По мере распространения обновления пользователи получат уведомление в системном обновителе. Как и раньше, крупные обновления Xiaomi сопровождаются новыми системными приложениями и патчами безопасности.

Компания рекомендует создавать резервные копии данных перед установкой - часть функций может появляться постепенно и потребовать обновления сервисных приложений после перезагрузки устройства.

Ранее мы писали, что сотни тысяч смартфонов Xiaomi вскоре перестанут получать обновления.

Также у нас есть материал, где рассказывается о проблемах новых моделей Xiaomi 17.

Стоит напомнить, что неожиданный лидер рынка смартфонов удивил аналитиков своим ростом.

