Бізнес » Tech

Сотні тисяч користувачів Xiaomi скоро залишаться без оновлень: перевірте свій смартфон

Середа 01 жовтня 2025 18:47
UA EN RU
Низка смартфонів Xiaomi, Redmi і POCO перестануть отримувати оновлення у 2025 році
Автор: Павло Колеснік

У 2025 році багато пристроїв брендів Xiaomi, Redmi і POCO досягнуть кінця циклу підтримки (EOL). Для частини моделей останнім великим оновленням стане Android 14 на базі HyperOS 2, а деякі апарати завершать свій життєвий цикл без цього апдейту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на XiaomiTime.

Смартфони, які не отримають HyperOS 3 до закінчення підтримки

  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 4G NFC
  • Redmi Pad SE
  • Redmi 12 5G
  • Redmi Note 12R
  • Redmi 12
  • Redmi Note 12R Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 NFC 4G
  • Redmi Note 12 Pro 4G
  • Redmi A2
  • Redmi A2+
  • Redmi 12C
  • Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  • Redmi Note 12
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi Note 12 Pro+
  • Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
  • POCO C71
  • POCO C75 5G
  • POCO M6 Plus 5G
  • POCO C65
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO M6 Pro
  • POCO F5 5G
  • POCO C51
  • POCO C55
  • POCO X5 Pro 5G
  • POCO X5 5G
  • POCO M5
  • POCO M5s
  • POCO X4 GT Pro
  • POCO X4 GT
  • POCO F4
  • POCO F4 Pro
  • POCO M4 5G
  • POCO F4 GT
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i HyperCharge
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi Mi 11 LE
  • Xiaomi Civi
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G
  • Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi Xiaomi Pad 5 Pro
  • Xiaomi Mix 4
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Xiaomi Mi MIX FOLD
  • Xiaomi Mi 11

Ці пристрої отримають HyperOS 2 як останнє велике оновлення.

Пристрої, які не отримають HyperOS 2 до закінчення підтримки

  • Redmi Note 11 SE
  • POCO M4 5G
  • Redmi 10 5G
  • Redmi 11 Prime 5G
  • Redmi 10C
  • Redmi Pad
  • Redmi Note 11S
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 11S 5G
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G
  • Redmi Note 11 Pro 5G
  • POCO M4 Pro
  • POCO X4 Pro 5G

Ці популярні свого часу моделі не отримають оновлення HyperOS 2 і припинять отримувати оновлення на старіших версіях програмного забезпечення.

Смартфони, для яких Android 14 (HyperOS 2) стане останнім оновленням

  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11T 11T
  • Mi 11 Ultra
  • Mi 11
  • Mi 11 Pro

Що це означає для користувачів

Після закінчення підтримки пристрої перестають отримувати оновлення безпеки та нові функції. Смартфонами можна продовжувати користуватися, однак захист знижується, а згодом можливі проблеми із сумісністю додатків.

Для продовження роботи можна встановлювати кастомні прошивки, однак багато користувачів, ймовірно, віддадуть перевагу перейти на нові моделі з гарантованою довгостроковою підтримкою - наприклад, лінійки Xiaomi 17 або Xiaomi 15T.

