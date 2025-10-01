Сотні тисяч користувачів Xiaomi скоро залишаться без оновлень: перевірте свій смартфон
У 2025 році багато пристроїв брендів Xiaomi, Redmi і POCO досягнуть кінця циклу підтримки (EOL). Для частини моделей останнім великим оновленням стане Android 14 на базі HyperOS 2, а деякі апарати завершать свій життєвий цикл без цього апдейту.
Смартфони, які не отримають HyperOS 3 до закінчення підтримки
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi Pad SE
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 12R
- Redmi 12
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi A2
- Redmi A2+
- Redmi 12C
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
- POCO C71
- POCO C75 5G
- POCO M6 Plus 5G
- POCO C65
- POCO M6 Pro 4G
- POCO M6 Pro
- POCO F5 5G
- POCO C51
- POCO C55
- POCO X5 Pro 5G
- POCO X5 5G
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO X4 GT Pro
- POCO X4 GT
- POCO F4
- POCO F4 Pro
- POCO M4 5G
- POCO F4 GT
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Civi
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi MIX FOLD
- Xiaomi Mi 11
Ці пристрої отримають HyperOS 2 як останнє велике оновлення.
Пристрої, які не отримають HyperOS 2 до закінчення підтримки
- Redmi Note 11 SE
- POCO M4 5G
- Redmi 10 5G
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi 10C
- Redmi Pad
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- POCO M4 Pro
- POCO X4 Pro 5G
Ці популярні свого часу моделі не отримають оновлення HyperOS 2 і припинять отримувати оновлення на старіших версіях програмного забезпечення.
Смартфони, для яких Android 14 (HyperOS 2) стане останнім оновленням
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T 11T
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Mi 11 Pro
Що це означає для користувачів
Після закінчення підтримки пристрої перестають отримувати оновлення безпеки та нові функції. Смартфонами можна продовжувати користуватися, однак захист знижується, а згодом можливі проблеми із сумісністю додатків.
Для продовження роботи можна встановлювати кастомні прошивки, однак багато користувачів, ймовірно, віддадуть перевагу перейти на нові моделі з гарантованою довгостроковою підтримкою - наприклад, лінійки Xiaomi 17 або Xiaomi 15T.
