X додає вкладку "Історія": платформа хоче утримувати вас у стрічці довше

Як працює нова вкладка "Історія"

З оновленням кнопка "Закладки" (Bookmarks) у лівому боковому меню офіційно змінила назву на "Історія" (History). На відміну від старої версії, де весь контент буквально був звалений докупи, нова сторінка інтелектуально розділяє вміст на чотири незалежні вкладки:

Bookmarks (Закладки): тут зберігаються дописи, які користувачі додали вручну через кнопку збереження.

Likes (Лайки): швидкий доступ до всього, що юзери вподобали (раніше цей розділ був захований у профілі користувача).

Videos (Відео): сюди автоматично потрапляють ролики, які або непереглянуті, або вже проглянуті.

Articles (Статті): спеціальний розділ для довгих текстів, які користувачі відкривали під час використання додатка.

Розробники наголошують, що розділ "Історія" є повністю приватним. Жоден інший користувач не зможе побачити ваші перегляди чи список збережених статей, навіть якщо профіль відкритий.

Стратегія "все в одному"?

Оновлення фактично робить X схожим на персоналізований агрегатор новин. Компанія активно просуває формат довгих статей, дозволяючи авторам і бізнесам публікувати тексти, що виходять за межі стандартних 280 символів стандартного посту.

Складається враження, що вкладка "Історія" має стати стимулом для людей проводити у додатку більше часу, читаючи аналітику та новини.

Такий крок є відповіддю розробників на глобальні зміни в інтернеті. Видавці та ЗМІ вже тривалий час спостерігають різке падіння трафіку з Google та Facebook через зміну алгоритмів. X бачить у цьому можливість переманити творців контенту до себе.

Замість того, щоб давати посилання на зовнішні сайти, платформа заохочує писати прямо в X, де нова вкладка "Історія" гарантує, що матеріал не загубиться і буде прочитаний пізніше.

Наразі функція запущена для користувачів iOS, а оновлення для Android та веб-версії очікується найближчим часом.

Аналітики переконані: це ще один крок Ілона Маска до перетворення колишнього Twitter на "супердодаток", який замінює собою і традиційні медіа, і відеохостинг, і браузер.