X добавляет вкладку "История": платформа хочет удерживать вас в ленте дольше

Как работает новая вкладка "История"

С обновлением кнопка "Закладки" (Bookmarks) в левом боковом меню официально сменила название на "История" (History). В отличие от старой версии, где весь контент буквально был свален в кучу, новая страница интеллектуально разделяет содержимое на четыре независимые вкладки:

Bookmarks (Закладки): здесь хранятся сообщения, которые пользователи добавили вручную через кнопку сохранения.

Likes (Лайки): быстрый доступ ко всему, что юзеры облюбовали (ранее этот раздел был спрятан в профиле пользователя).

Videos (Видео): сюда автоматически попадают ролики, которые либо непросмотрены, либо уже просмотрены.

Articles (Статьи): специальный раздел для длинных текстов, которые пользователи открывали во время использования приложения.

Разработчики отмечают, что раздел "История" является полностью частным. Ни один другой пользователь не сможет увидеть ваши просмотры или список сохраненных статей, даже если профиль открыт.

Стратегия "все в одном"?

Обновление фактически делает X похожим на персонализированный агрегатор новостей. Компания активно продвигает формат длинных статей, позволяя авторам и бизнесам публиковать тексты, выходящие за пределы стандартных 280 символов стандартного поста.

Складывается впечатление, что вкладка "История" должна стать стимулом для людей проводить в приложении больше времени, читая аналитику и новости.

Такой шаг является ответом разработчиков на глобальные изменения в интернете. Издатели и СМИ уже длительное время наблюдают резкое падение трафика из Google и Facebook из-за изменения алгоритмов. X видит в этом возможность переманить создателей контента к себе.

Вместо того, чтобы давать ссылки на внешние сайты, платформа поощряет писать прямо в X, где новая вкладка "История" гарантирует, что материал не потеряется и будет прочитан позже.

Сейчас функция запущена для пользователей iOS, а обновление для Android и веб-версии ожидается в ближайшее время.

Аналитики убеждены: это еще один шаг Илона Маска к превращению бывшего Twitter в "суперприложение", которое заменяет собой и традиционные медиа, и видеохостинг, и браузер.