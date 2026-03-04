WSJ з’ясувало, хто збив три літаки США над Кувейтом

Реактивний винищувач Кувейту помилково збив три американські літаки F-15 під час військової операції "Епічна лють".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними джерел WSJ, кувейтський пілот винищувача F/A-18 помилково ідентифікував союзників як цілі та випустив по них три ракети.
"Пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках. Всі три американські літаки впали, але їхні пілоти благополучно катапультувалися", - розповів один зі співрозмовників видання.
Як повідомив інший співрозмовник WSJ, незадовго до цього іранські безпілотники порушили повітряний простір Кувейту. Один із дронів атакував тактичний центр у торговому порту, внаслідок чого загинули 6 американських військовослужбовців.
Саме через це кувейтські офіційні особи перебували у стані максимальної бойової готовності. Коли радари зафіксували наближення літаків, по них одразу відкрили вогонь.
Представник Центрального командування США відмовився від коментарів.
Наразі триває розслідування інциденту і офіційна причина катастрофи може змінитися.
F-15E Strike Eagle - це багатоцільовий винищувач-бомбардувальник виробництва США, створений на базі F-15.
Літак призначений для завдання ударів по наземних цілях, але здатний ефективно вести повітряний бій.
F-15E перебуває на озброєнні ВПС США з кінця 1980-х років і активно застосовувався в операціях на Близькому Сході.
Він може нести широкий спектр високоточної зброї та має велику дальність польоту завдяки додатковим паливним бакам. Екіпаж складається з двох осіб - пілота та офіцера систем озброєння.
Нагадаємо, вранці 2 березня стало відомо, що США втратили одразу кілька бойових літаків у небі над Кувейтом.
Центральне командування Збройних сил США повідомило, що три винищувачі F-15E Strike Eagle, які брали участь в операції "Епічна лють" на території Ірану, були помилково збиті кувейтською ППО через інцидент із "дружнім вогнем". Це сталося 1 березня о 23:03 за східним часом.
Усі шестеро членів екіпажів катапультувалися, були врятовані та перебувають у стабільному стані. Кувейт визнав факт інциденту.