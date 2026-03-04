RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

WSJ выяснило, кто сбил три самолета США над Кувейтом

Фото: три самолета США F-15 над Кувейтом по ошибке сбил реактивный истребитель (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Реактивный истребитель Кувейта по ошибке сбил три американских самолета F-15 во время военной операции "Эпическая ярость".

По данным источников WSJ, кувейтский пилот истребителя F/A-18 ошибочно идентифицировал союзников как цели и выпустил по ним три ракеты.

"Пилот F/A-18 выпустил три ракеты по американским самолетам. Все три американских самолета упали, но их пилоты благополучно катапультировались", - рассказал один из собеседников издания.

Как сообщил другой собеседник WSJ, незадолго до этого иранские беспилотники нарушили воздушное пространство Кувейта. Один из дронов атаковал тактический центр в торговом порту, в результате чего погибли 6 американских военнослужащих.

Именно поэтому кувейтские официальные лица находились в состоянии максимальной боевой готовности. Когда радары зафиксировали приближение самолетов, по ним сразу открыли огонь.

Представитель Центрального командования США отказался от комментариев.

Сейчас продолжается расследование инцидента и официальная причина катастрофы может измениться.

Что известно о F-15E

F-15E Strike Eagle - это многоцелевой истребитель-бомбардировщик производства США, созданный на базе F-15.

Самолет предназначен для нанесения ударов по наземным целям, но способен эффективно вести воздушный бой.

F-15E состоит на вооружении ВВС США с конца 1980-х годов и активно применялся в операциях на Ближнем Востоке.

Он может нести широкий спектр высокоточного оружия и имеет большую дальность полета благодаря дополнительным топливным бакам. Экипаж состоит из двух человек - пилота и офицера систем вооружения.

 

Что предшествовало

Напомним, утром 2 марта стало известно, что США потеряли сразу несколько боевых самолетов в небе над Кувейтом.

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что три истребителя F-15E Strike Eagle, которые участвовали в операции "Эпическая ярость" на территории Ирана, были ошибочно сбиты кувейтской ПВО из-за инцидента с "дружественным огнем". Это произошло 1 марта в 23:03 по восточному времени.

Все шесть членов экипажей катапультировались, были спасены и находятся в стабильном состоянии. Кувейт признал факт инцидента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИранКувейт