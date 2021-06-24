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WSJ: После вывода войск США правительство Афганистана не продержится больше года

Автор: Даша Харченко

Правительство Афганистана может не выдержать движения "Талибан" уже через полгода-год после ухода американских военных. Террористы сейчас захватывают районы страны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведчиков внутри властей США.

В то же время, некоторые официальные лица заявили, что правительство Афганистана может не продержаться и трех месяцев под натиском Талибана.

Согласно предыдущему анализу разведки, правительство Афганистана могло продержаться около двух лет.

Накануне сообщалось, что сроки вывода американских военных из Афганистана не изменятся. В то же время Афганистан столкнулся с масштабным наступлением боевиков террористической организации "Талибан" в большинстве своих провинций. Талибы уже захватили по меньшей мере 30 афганских районов. Наступление талибов началось на фоне вывода американского военного контингента с территории Афганистана. Боевики наступают в 28 из 34 провинций Афганистана, а в последние недели талибы начали нападать и на другие территории.

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Афганистан