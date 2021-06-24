WSJ: після виведення військ США уряд Афганістану не протримається більше року

Уряд Афганістану може не витримати руху "Талібан" вже через півроку-рік після відходу американських військових. Терористи зараз захоплюють райони країни.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані розвідників всередині влади США.
Водночас деякі офіційні особи заявили, що уряд Афганістану може не протриматися і трьох місяців під натиском Талібану.
Згідно з попереднім аналізом розвідки, уряд Афганістану міг протриматися близько двох років.
Напередодні повідомлялося, що терміни виведення американських військових з Афганістану не зміняться. Водночас Афганістан зіткнувся з масштабним наступом бойовиків терористичної організації "Талібан" в більшості своїх провінцій. Таліби вже захопили щонайменше 30 афганських районів. Наступ талібів почався на тлі виведення американського військового контингенту з території Афганістану. Бойовики наступають в 28 з 34 провінцій Афганістану, а в останні тижні таліби почали нападати і на інші території.