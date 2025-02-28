WSJ розповіло, де зараз солдати КНДР, яких ЗСУ взяли в полон у Курській області

Як пише видання, північнокорейці прибули до Росії минулої осені разом із 12 000 інших військовослужбовців КНДР. Їм було наказано допомогти Москві повернути контроль над Курською областю.

Після того, як вони потрапили у полон, то перебувають у в’язниці в Києві. Пек, якому 21 рік і Рі, якому 26, зараз проходять лікування і дають свідчення.

"Пек поранений в обидві ноги. Рі лікує важко поранену руку і насилу говорить після того, як українська куля пробила йому руку і частину щелепи", - сказано у публікації.

За їх словами, вони нічого не знали про війну, на яку їх відправили. Коли ті прибули до Росії, то їм дали зброю та сказали, що вони воюватимуть із південнокорейцями, які допомагали Україні. А через кілька днів вони опинилися на передовій у Курській області і воювали з українцями.

Водночас їм було наказано уникати полону за всяку ціну і підірвати себе, якщо доведеться.

На початку січня північнокорейський підрозділ із 10 осіб, у складі якого був Пек, отримав завдання заблокувати стратегічну дорогу, що використовувалася українськими силами. Під час операції підрозділ потрапив під обстріл артилерії та безпілотників, унаслідок чого Пек зазнав поранень і знепритомнів.

Через п’ять днів його взяли в полон українські спецпризначенці, надавши першу допомогу та їжу, однак через гангрену йому довелося ампутувати кілька пальців на ногах. Того ж дня в полон потрапив і Рі - єдиний, хто вижив після невдалого штурму українських позицій.

"Тіла щонайменше п’яти північнокорейців лежали поруч із ним у лісі, сказав він, де його знайшли в критичному стані після поранення в руку і щелепу", - пише видання.

І Пек, і Рі визнали, що повернення до Північної Кореї, де здача в полон вважається зрадою, може бути для них небезпечним.

ЗСУ взяли в полон військових КНДР

Нагадаємо, 11 січня стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Солдат КНДР, серед іншого, розповіли про значні втрати серед військових свого контингенту.

Раніше президент Володимир Зеленський опублікував відео з допитами полоненого. Тоді солдат КНДР розповів що після поранення майже тиждень сам був на полі бою де його згодом врятували українські військові. Також Зеленський запропонував лідеру КНДР Кім Чен Ину забрати полонених північнокорейських солдатів, однак з певною умовою.