WSJ розкрило подробиці обміну Медведчука на "азовців"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Один з наймасштабніших обмінів України та РФ відбувся 22 вересня 2022 року на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари. Видання називає обмін складнішим з точки зору домовленостей, ніж російсько-американський обмін льотчика Костянтина Ярошенка на морського піхотинця Тревора Ріда.

За даними WSJ, сторони не хотіли починати переговори. Керівник Офісу президент Андрій Єрмак, який керував обміном, заявляв, що не довіряє росіянам. Україна вимагала встановлення осіб військових, які перебувають у російському полоні.

Обмін відбувся після того, як керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, піднявся на борт літака з українцями, зробив фото та відправив їх Києву.

Видання зазначає, що літак з 10 іноземними добровольцями, яких теж звільнили в рамках обміну, супроводжував до Ер-Ріяда російський олігарх Роман Абрамович.

Відомо, що Віктора Медведчука Україна обміняла на 215 українських військових, серед них були п'ятеро командирів полку "Азов". Також Росія повернула 56 своїх військових.

За домовленість, "азовці" повинні були перебувати у Туреччині до закінчення війни, але у липні 2023 року вони повернулися до України.

Нагадаємо, що повернення українських командирів із Туреччини викликало істерику в Кремлі. Представник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Туреччину у порушенні домовленостей, які передбачали, що командири оборони "Азовсталі" будуть на турецькій території до завершення війни в Україні.

Хто такий Медведчук

Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна та засновником вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ його підозрювали у державній зраді.

До лютого 2022 року він перебував під домашнім арештом, але потім втік. СБУ затримала Медведчука у квітні минулого року, а у вересні його обміняли на захисників Маріуполя. Зокрема, на командирів "Азову", які захищали "Азовсталь".

Його дружина, Оксана Марченко, також втекла до Росії і зараз знаходиться там. Вона є фігуранткою декількох гучних справ.