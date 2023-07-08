Вже в Україні. Командири оборони "Азовсталі" повернулися додому з Туреччини

В Україну повернулися всі командири оборони "Азовсталі", яких у вересні 2022 року звільнили з російського полону. До сьогодні всі вони перебували на території Туреччини.

Так, на українську територію повернулися командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс", його заступник Святослав Паламар "Калина", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина", старший офіцер "Азову" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

"Сьогодні, у 500-ий день війни ми повернули додому, в Україну п'ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя і "Азовсталі". Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома", - сказав президент Володимир Зеленський у Львові.

Український президент також подякував лідеру Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за допомогу у звільненні наших командирів.

Фото: українські командири оборони "Азовсталі" вже вдома (РБК-Україна, Сергій Пишкін)

Водночас Денис Прокопенко під час розмови з журналістами натякнув, що планує повернутися на війну.

"Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота. І з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов'язково ще скажемо своє слово у бою", - сказав "Редіс".

Полон після оборони "Азовсталі"

Російські війська оточили Маріуполь вже 2 березня 2022 року, та поступово звужували кільце. Тому вже в середині квітня силам оборони довелося переміститися на територію металургійного заводу "Азовсталь". Там українські захисники вели оборону до середини травня, перебуваючи під постійними бомбардуваннями та артилерійськими ударами.

Ще під час боїв за "Азовсталь" командири зверталися до міжнародних партнерів з проханням посприяти проведенню процедури "екстракшн" для збереження життів військових та цивільних, які також перебували у бункерах заводу.

В середині травня командири отримали наказ виходити з "Азовсталі", щоб зберегти життя українських захисників. Військові та цивільні виходили партіями протягом 5 днів.

22 вересня 2022 року стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових, з яких 108 - бійці "Азову". Тоді ж за посередництва Туреччини з полону були звільнені Прокопенко, Волинський, Паламар, Хоменко та Шлега.

Їхнє звільнення з полону передбачало, що вони будуть перебувати в Туреччині до кінця війни в Україні, щоб уникнути їх повернення в зону бойових дій.