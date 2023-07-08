ua ru
Сб, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вже в Україні. Командири оборони "Азовсталі" повернулися додому з Туреччини

Новость на русском →
Субота 08 липня 2023 22:21
Вже в Україні. Командири оборони "Азовсталі" повернулися додому з Туреччини Фото: командири "Азовсталі" повернулися додому (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитро Левицький

В Україну повернулися всі командири оборони "Азовсталі", яких у вересні 2022 року звільнили з російського полону. До сьогодні всі вони перебували на території Туреччини.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, на українську територію повернулися командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс", його заступник Святослав Паламар "Калина", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина", старший офіцер "Азову" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

"Сьогодні, у 500-ий день війни ми повернули додому, в Україну п'ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя і "Азовсталі". Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома", - сказав президент Володимир Зеленський у Львові.

Український президент також подякував лідеру Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за допомогу у звільненні наших командирів.

Фото: українські командири оборони "Азовсталі" вже вдома (РБК-Україна, Сергій Пишкін)

Водночас Денис Прокопенко під час розмови з журналістами натякнув, що планує повернутися на війну.

"Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота. І з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов'язково ще скажемо своє слово у бою", - сказав "Редіс".

Полон після оборони "Азовсталі"

Російські війська оточили Маріуполь вже 2 березня 2022 року, та поступово звужували кільце. Тому вже в середині квітня силам оборони довелося переміститися на територію металургійного заводу "Азовсталь". Там українські захисники вели оборону до середини травня, перебуваючи під постійними бомбардуваннями та артилерійськими ударами.

Ще під час боїв за "Азовсталь" командири зверталися до міжнародних партнерів з проханням посприяти проведенню процедури "екстракшн" для збереження життів військових та цивільних, які також перебували у бункерах заводу.

В середині травня командири отримали наказ виходити з "Азовсталі", щоб зберегти життя українських захисників. Військові та цивільні виходили партіями протягом 5 днів.

22 вересня 2022 року стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових, з яких 108 - бійці "Азову". Тоді ж за посередництва Туреччини з полону були звільнені Прокопенко, Волинський, Паламар, Хоменко та Шлега.

Їхнє звільнення з полону передбачало, що вони будуть перебувати в Туреччині до кінця війни в Україні, щоб уникнути їх повернення в зону бойових дій.

Більше про оборону Маріуполя читайте в матеріалі РБК-Україна "Рік після "Азовсталі". Як захисники Маріуполя вийшли, але не здалися ворогу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Маріуполь Азов Турция Обмін полоненими
NEWS
"Редіс" та "Волина" будуть в Україні. Всі командири оборони "Азовсталі" повертаються з Туреччини
"Редіс" та "Волина" будуть в Україні. Всі командири оборони "Азовсталі" повертаються з Туреччини
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі