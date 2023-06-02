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Суд заарештував активи дружини Медведчука ще на 740 млн гривень

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Одеса, П'ятниця 02 червня 2023 10:45
Суд заарештував активи дружини Медведчука ще на 740 млн гривень Фото: Оксана Марченко (instagram com oksana marchenko official)
Автор: Наталія Юрченко

Суд заарештував нову порцію активів дружини колишнього нардепа-зрадника, позбавленого українського громадянства, Віктора Медведчука. Вартість заблокованих активів Оксани Марченко становить майже 740 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За матеріалами СБУ, заарештовано акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури в Одеській області. Мова йде про корпоративні права в компаніях "Ексімнафтопродукт", "Синтез Ойл", "Синтез Транзит", "Укрлоудсистем", "Одеснафтопродукт", "Чорноморський паливний термінал" та "Альбіон Коммодітіз".

Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур.

СБУ пояснює, що арешт цих активів не дозволить перереєстрацію на підставних осіб, надалі їх передадуть державі.

"Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Фото: суд заарештував чергові активи Марченко (ssu.gov.ua)

Зрадники Медведчук та Марченко

Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна та співзасновником вже забороненої проросійської партії "Опозиційна платформа - за життя". Ще до початку повномасштабного вторгнення йому оголосили декілька підозр, зокрема у державній зраді.

Медведчук до 24 лютого 2022 року перебував під домашнім арештом, а згодом втік. Його затримали у квітні минулого року, а пізніше обміняли на полонених українських захисників, у тому числі командирів "азовців", які обороняли Маріуполь.

Оксана Марченко є дружиною Медведчука. Вона втекла з України до Росії через Білорусь.

Марченко також є фігуранткою декількох гучних справ, зокрема її підозрюють у фінансуванні російських силовиків. Нещодавно СБУ оголосила в розшук Оксану Марченко.

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