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WP дізналося, скільки танків Abrams вже прибуло в Україну

Ілюстративне фото: WP дізналося, скільки танків Abrams вже прибуло в Україну (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США зобов'язались передати Україні 31 танк M1 Abrams. Наразі в нашу державу доставили менше половини машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Нагадаємо, що у

Танки Abrams для України

У липні стало відомо, військові ЗСУ почали навчання на американських танках на базі в Німеччині.

Днями представник Пентагону заявив, що танки будуть доставлені в Україну вже найближчими днями та тижнями.

А вчора The New York Times із посиланням на двох посадовців американського Міністерства оборони повідомило, що перша партія прибула в Україну 23 вересня.

Пізніше цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Як Україна використовуватиме Abrams

Керівник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що Україна використовуватиме танки Abrams "дуже обережно і тільки для добре розроблених операцій".

Головний розвідник пояснив, якщо такі танки використовувати на передовій і просто в загальновійськовому бою, то вони не проживуть дуже довго. Адже такі машини потрібно застосовувати в проривних і дуже добре підготовлених операціях.

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