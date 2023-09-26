WP дізналося, скільки танків Abrams вже прибуло в Україну

США зобов'язались передати Україні 31 танк M1 Abrams. Наразі в нашу державу доставили менше половини машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Нагадаємо, що у
У липні стало відомо, військові ЗСУ почали навчання на американських танках на базі в Німеччині.
Днями представник Пентагону заявив, що танки будуть доставлені в Україну вже найближчими днями та тижнями.
А вчора The New York Times із посиланням на двох посадовців американського Міністерства оборони повідомило, що перша партія прибула в Україну 23 вересня.
Пізніше цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.
Керівник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що Україна використовуватиме танки Abrams "дуже обережно і тільки для добре розроблених операцій".
Головний розвідник пояснив, якщо такі танки використовувати на передовій і просто в загальновійськовому бою, то вони не проживуть дуже довго. Адже такі машини потрібно застосовувати в проривних і дуже добре підготовлених операціях.
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