ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перша партія танків Abrams вже прибула в Україну, - NYT

Понеділок 25 вересня 2023 14:04
UA EN RU
Перша партія танків Abrams вже прибула в Україну, - NYT Фото: перша партія танків Abrams вже прибула в Україну (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Перша партія танків Abrams американського виробництва були доставлені в Україну у суботу, 23 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, перші танки прибули в Україну на кілька місяців раніше початкових оцінок і вчасно, щоб використовувати їх у контрнаступі ЗСУ.

Джерела видання повідомили, що решта Abrams будуть відправлені в найближчі місяці, зазначивши, що доставлені в Україну танки, були першими з 31, які адміністрація президента Джо Байдена пообіцяла надіслати.

Скільки танків було доставлено наразі невідомо.

Американські танки Abrams для України

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams.

У березні представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Незабаром колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські танки Abrams не братимуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

У липні стало відомо, що, за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.

А 21 вересня представник Пентагону заявив, що "Абрамси" будуть доставлені в Україну вже найближчими днями та тижнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога
NEWS
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою