ua en ru
Сб, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Буданов розповів, як Україна використовуватиме танки Abrams

Субота 23 вересня 2023 04:06
UA EN RU
Буданов розповів, як Україна використовуватиме танки Abrams Фото: Буданов розповів, як Україна буде використовувати танки Abrams M1A1 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

ЗСУ будуть використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови ГУР МО України Кирила Буданова theWarzone.

Він заявив, що Україна "з нетерпінням чекає" на танки, але використовуватимуть їх дуже обережно - тільки для добре розроблених операцій.

"Тому що якщо вони використовуються на передовій і просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть дуже довго. Їх потрібно використовувати в тих проривних операціях, але дуже добре підготовлених", - сказав Буданов.

Abrams для України

США планують передати Україні танк Abrams версії M1A1. В березні в Пентагоні заявляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року, після чого на той момент міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ці танки не братимуть участі у нинішньому контрнаступі ЗСУ.

У липні стало відомо, що, за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.

А 21 вересня представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що передача танків відбудеться вже найближчими днями та тижнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КИрило Буданов Танк Abrams
NEWS
Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі
Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою